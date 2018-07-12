Саммит НАТО: как Альянс сохранил единство при разногласиях  

В Брюсселе 11-12 июля проходит саммит НАТО. Его второй день будет посвящен Украине, Грузии и Афганистану, а для первого дня центральным стал вопрос единства Североатлантического альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания признал, что внутри организации существуют разногласия и дискуссии. Но достичь согласия участникам встречи все же удалось. "Решения, принятые нами сегодня, показывают, что Европа и Северная Америка работают вместе", - заявил Столтенберг.

Приверженность коллективной обороне

То, что саммит не будет безоблачным, было понятно заранее. В Брюсселе никто не забыл, как президент США Дональд Трамп в мае прошлого года отчитал своих коллег за то, что те выделяют мало средств на оборону. Более того, Трамп тогда не сделал того, что от него так ожидали, - не заявил о своей приверженности коллективной обороне НАТО.

Но в этот раз лидеры всех 29 стран альянса приняли совместную декларацию. В ней они подтвердили приверженность ключевому принципу: нападение на одну из них будет означать нападение на всех. Кроме того, участники саммита решили расширить структуру НАТО более чем на 1200 сотрудников и повысить боеготовность своих войск. Едва ли не самое пристальное внимание в декларации уделено России, "агрессивные действия которой, включая угрозы и использование силы для достижения политических целей, бросают вызов альянсу, а также подрывают евроатлантическую безопасность и основанный на правилах международный порядок".

В документе также подтверждена цель, принятая на саммите в Уэльсе в 2014 году. Тогда все страны НАТО согласились стараться довести расходы на оборону до 2 процентов ВВП. С того времени многое изменилось: после многих лет сокращений расходов теперь все члены Альянса их повышают. В текущем году уже восемь стран достигнут или вплотную приблизятся к 2 процентам.

Но Трамп воспринимает решение Уэльса иначе - как обязанность выйти на два процента до 2024 года, а не просто стремиться к этому. По пути на саммит в Брюссель он заявил, что многие страны НАТО не только не выполняют свое обязательство тратить два процента ВВП на оборону, но и "задолжали платежи за много лет ". Что именно имел в виду Трамп, непонятно, ведь каких-либо долгов по взносам в бюджет организации, как подтвердили DW в НАТО, у стран-членов нет.

Германия "под контролем" РФ?

Утром 11 июля ситуация стала еще острее. Во время завтрака со Столтенбергом Трамп назвал Германию "заложницей" России. "Германия целиком контролируется Россией, потому что она получает 60-70 процентов своих энергоносителей из России", - заявил президент США. РФ действительно самый крупный поставщик газа в ФРГ, но ее доля составляет около 40 процентов. Хотя указание президента США на разницу в расходах на оборону соответствует действительности. По данным НАТО, Вашингтон выделяет на эти потребности около 3,5 процентов ВВП, Германия - 1,24 процента. "Ожидается, что мы будем защищать вас от России, но вы платите России миллиарды долларов", - отметил Трамп. Основной объект его недовольства - проект строительства "Северный поток-2", второй очереди газопровода из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря.

Канцлер ФРГ рада, что сейчас Берлин "может проводить самостоятельную политику"

Столтенберг пытался успокоить собеседника, говоря, что именно позиция Трампа способствовала увеличению расходов стран НАТО на оборону. Но президента США не успокоило ни это, ни цифра в 266 млрд долларов - именно столько должны составить дополнительные оборонные расходы европейских членов НАТО и Канады.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не заставила ждать свой ответ. На саммите она вспомнила, как жила в ГДР, которую контролировал СССР. И заявила, что рада, что сейчас Берлин "может проводить самостоятельную политику". А министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) позднее добавил: "Мы не являемся заложниками ни России, ни США. Мы являемся одним из гарантов свободного мира, и так будет и дальше".

Правительство Германии в последнее время постоянно подчеркивает свой вклад в НАТО. Оно планирует к 2024 году довести расходы на оборону до 1,5 процента ВВП. Тогда за десять лет рост составит 80 процентов. ФРГ предоставляет для миссий и операций Альянса второй по численности контингент военнослужащих. Кроме того, из двух новых командных центров, которые решила создать НАТО, один будет находиться в Германии. Он будет координировать и облегчать переброску войск внутри Европы.

"Грандиозные отношения"

Затем Меркель и Трамп провели двустороннюю встречу, после которой неожиданно решили пообщаться со СМИ. Никакой вражды между ними заметно не было. Более того, Трамп назвал отношения с Меркель "очень-очень хорошими", а отношения США с Германией - "грандиозными". А канцлер была рада тому, что ей удалось побеседовать с Трампом. "Важно, что мы - партнеры и далее можем сотрудничать", - добавила она.

Лидеры обсудили вопросы торговли, расходов на оборону, миграции. Не обошли они и "Северный поток-2", и запланированную на 16 июля встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, деталей они не раскрыли.

О том, что полностью преодолеть разногласия сторонам не удалось, свидетельствует и текст итоговой декларации. "Северный поток-2" в нем не упомянут, но много внимания уделено необходимости диверсифицировать источники энергии. Энергетику в документе называют преимущественно ответственностью "национальных властей", но в то же время указывается, что она "может иметь существенные последствия для политики и безопасности стран-членов и влиять на партнеров".

В итоге, после всех заверений в прекрасных отношениях, Трамп снова взялся за Twitter. Когда все лидеры направлялись на ужин, одной из главных тем которого была Россия, президент США написал: "Что хорошего в НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию?.. США платят за защиту Европы, а потом теряют миллиарды на торговле. Должны платить два процента ВВП немедленно, а не до 2025 года".

Предложение Трампа поднять целевой показатель с двух до четырех процентов его коллеги не поддержали. В ответ на вопрос журналистов об этом Столтенберг предложил вначале сосредоточиться на нынешнем обещании. "Есть разногласия, есть дискуссии, есть отличия, но НАТО приняла решения, и мы достигаем результатов", - подытожил генсек.

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