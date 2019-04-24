Саммит во Владивостоке: зачем Путин встречается с Ким Чен Ыном

К приезду северокорейского лидера во Владивостоке готовились основательно. Ради него пришлось даже выравнивать крутой участок дороги на выезде с вокзала, чтобы лимузин Ким Чен Ына при подъеме не "сел на брюхо", сообщили российские СМИ. Путь в 684 километра из Пхеньяна во Владивосток лидер КНДР проделал на своем бронированном поезде. В четверг, 25 апреля, он должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на острове Русском.

Помимо двухсторонних отношений между Москвой и Пхеньяном, главной темой переговоров Путина и Ким Чен Ына будет ядерное разоружение Корейского полуострова, рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Россия "намерена способствовать закреплению позитивных тенденций" в отношениях КНДР с Южной Кореей и США.

Диалог с Россией и напряжение в отношениях с США

Для Ким Чен Ына это первый визит в Россию с тех пор, как он пришел к власти в 2011 году, и первая двухсторонняя встреча с Владимиром Путиным. Дело здесь не в недостатке усилий со стороны Москвы. С тех пор как в прошлом году Ким Чен Ын развил бурную дипломатическую активность, он неоднократно получал приглашение приехать в Россию.

На платформе, к которой прибыл Ким Чен Ын, расстелили красную ковровую дорожку

"России интересна не столько денуклеаризация сама по себе, сколько стабильность на Корейском полуострове, - подчеркнул в интервью DW Константин Асмолов, эксперт Центра корейских исследований в Российской академии наук. - Нам не нужна лишняя горячая точка на границе". Поэтому, по его словам, для Москвы важно поддерживать диалог с Пхеньяном.

Визит Ким Чен Ына в Россию проходит в условиях забуксовавшего диалога между КНДР и США. Последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась в феврале, закончилась тем, что северокорейская делегация досрочно покинула место саммита в Ханое. В Вашингтоне тогда заявили, что Пхеньян потребовал полного снятия санкций, наложенных на КНДР в связи с ядерной программой. КНДР отрицает, что выдвигала подобные требования.

Между тем на прошлой неделе Северная Корея объявила о том, что провела испытания нового "тактического управляемого оружия", что оказалось очередной демонстрацией силы. Тогда же Пхеньян потребовал, чтобы госсекретарь США Майк Помпео был отстранен от участия в переговорах по ее ядерной программе. В МИДе КНДР обвинили Помпео в том, что он "говорит чушь" и ведет себя "безответственно".

"Небольшая сцена" в саге о Пхеньяне и Вашингтоне

По мнению Константина Асмолова, для Ким Чен Ына встреча с Путиным - это возможность "сделать свою внешнюю политику более диверсифицированной". Этот саммит не стоит расценивать и как попытку Москвы показать, что в переговорах о ядерном разоружении она может быть более полезным посредником, чем США, уверен эксперт.

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин тоже не ожидает от российско-северокорейского саммита какого-либо прорыва. "Это, по сути, небольшая сцена в продолжающейся саге о Пхеньяне и Вашингтоне", - написал он в Twitter. Тренин уверен, что для России саммит - это возможность "заработать дипломатические очки", демонстрируя свою значимость, а для Северной Кореи - "показывая, что у нее есть свое мнение".

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое в феврале провалилась

Как бы то ни было, Россия, похоже, пытается сохранить хорошие отношения со всеми участниками переговоров. Не исключено, что встреча между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным заранее обсуждалась с Вашингтоном. На прошлой неделе в Москву приезжал спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн. На встрече в российском МИДе он обсудил вопрос денуклеаризации КНДР.

Цель Путина - "наладить контакт"

При этом Россия старается держать в курсе и Китай, который является крупнейшим торговым партнером КНДР. Сразу после встречи с Ким Чен Ыном Путин отправится в Пекин, где примет участие в международном форуме "Один пояс, один путь". Правда, в Кремле пока не комментируют, будет ли северокорейский вопрос на повестке встречи российского президента с председателем КНР Си Цзиньпином.

Однако перед встречей с Ким Чен Ыном помощник Путина Ушаков подчеркивал значимость дорожной карты по урегулированию северокорейского кризиса, которую Россия и Китай разработали в 2017 году. По словам Ушакова, уже выполнена первая часть этого плана, согласно которой КНДР ввела мораторий на ракетные испытания, а США и Южная Корея отказались от крупных совместных военных учений. Он также пообещал, что Россия будет способствовать переходу ко второй части дорожной карты, которая подразумевает дальнейшее проведение переговоров.

По мнению Артема Лукина, доцента кафедры международных отношений в Дальневосточном федеральном университете, России нужен двухсторонний саммит, чтобы "продемонстрировать миру, что она все еще важный игрок на Корейском полуострове". Однако он сомневается, что Путин всерьез захочет брать на себя роль значимого посредника в еще одном затянувшемся дипломатическом конфликте. Путину достаточно гражданской войны в Сирии и конфликта на востоке Украины, считает эксперт. "Вопрос в том, есть ли у него дополнительные ресурсы для Северной Кореи", - подчеркнул он в интервью DW.

Для Путина главная цель встречи с северокорейским лидером состоит в том, чтобы "познакомиться с Ким Чен Ыном, составить о нем мнение и установить личный контакт", который имеет для российского президента большое значение, считает эксперт. В конце концов, добавляет он, у двух стран длинная общая история: Советский Союз был первым союзником Северной Кореи и главным сторонником деда Ким Чен Ына - основателя КНДР Ким Ир Сена.

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