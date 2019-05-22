 Самая яркая живность мира (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.05.2019

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Культура и стиль жизни

Самая яркая живность мира (фотогалерея)

22 мая - Всемирный день биологического разнообразия. Вашему вниманию предлагается подборка самых ярких представителей животного мира (выбор редакции).

  • Многоцветный лорикет

    Самые яркие представители животного мира

    Многоцветный лорикет (Trichoglossus haematodus)

    Птица семейства попугаевых.

  • Голубой древолаз

    Самые яркие представители животного мира

    Голубой древолаз (Dendrobates azureus)

    В народе - "голубая лягушка". Кожные железы древолаза выделяют слизь, содержащую сильный яд.

  • Рыба-попугай

    Самые яркие представители животного мира

    Рыба-попугай (Scaridae)

    Представительница окунеобразных, часто встречается в зоне коралловых рифов.

  • Моллюск Chromodoris magnifica

    Самые яркие представители животного мира

    Моллюск (Chromodoris magnifica)

    Из отряда голожаберных.

  • Хаски

    Самые яркие представители животного мира

    Хаски

    Цвет глаз у собак этой породы - от карих до голубых. Нередкое явление (как на этом снимке) - различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза.

  • Бабочка

    Самые яркие представители животного мира

    Агриас (Agrias)

    Род крупных дневных бабочек семейства Нимфалиды.

  • Тукан

    Самые яркие представители животного мира

    Тукан (Ramphastidae)

    Тукановые - семейство птиц отряда дятлообразные.

  • Квакша

    Самые яркие представители животного мира

    Красноглазая квакша (Agalychnis callidryas)

    Древесная лягушка из семейства квакш.

  • Зебрасома

    Самые яркие представители животного мира

    Зебрасома желтая (Zebrasoma flavescens)

    Представительница семейства хирурговых. Почти золотая рыбка!

  • Рак-богомол

    Самые яркие представители животного мира

    Рак-богомол (Stomatopoda)

    Ротоногие - отряд ракообразных. У раков-богомолов одна из самых сложных зрительных систем из когда-либо изученных.

  • Утка

    Самые яркие представители животного мира

    Мандаринка (Aix galericulata)

    В китайской культуре эти утки являются символом вечной верности.

  • Мандрил

    Самые яркие представители животного мира

    Мандрил (Mandrillus sphinx)

    Мандрил - вид приматов из семейства мартышковых. Пожалуй, самый яркий представитель млекопитающих.

  • Ящерица

    Самые яркие представители животного мира

    Ящерка (Lygodactylus williamsi)

    Вид ящериц из семейства гекконовых. Доминирующие самцы окрашены в красивый ярко-голубой (лазоревый) цвет, окраска самок зеленоватая с золотым отливом.

  • Жук

    Самые яркие представители животного мира

    Бронзовка гладкая (Protaetia (Netocia) aeruginosa)

    Жук, занесенный в Красную книгу России.

  • Котенок

    Самые яркие представители животного мира

    Трехцветная кошка

    Во многих странах мира верят в то, что кошки трех цветов приносят удачу!

    Автор: Дарья Брянцева


  • Многоцветный лорикет

    Самые яркие представители животного мира

    Многоцветный лорикет (Trichoglossus haematodus)

    Птица семейства попугаевых.

  • Голубой древолаз

    Самые яркие представители животного мира

    Голубой древолаз (Dendrobates azureus)

    В народе - "голубая лягушка". Кожные железы древолаза выделяют слизь, содержащую сильный яд.

  • Рыба-попугай

    Самые яркие представители животного мира

    Рыба-попугай (Scaridae)

    Представительница окунеобразных, часто встречается в зоне коралловых рифов.

  • Моллюск Chromodoris magnifica

    Самые яркие представители животного мира

    Моллюск (Chromodoris magnifica)

    Из отряда голожаберных.

  • Хаски

    Самые яркие представители животного мира

    Хаски

    Цвет глаз у собак этой породы - от карих до голубых. Нередкое явление (как на этом снимке) - различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза.

  • Бабочка

    Самые яркие представители животного мира

    Агриас (Agrias)

    Род крупных дневных бабочек семейства Нимфалиды.

  • Тукан

    Самые яркие представители животного мира

    Тукан (Ramphastidae)

    Тукановые - семейство птиц отряда дятлообразные.

  • Квакша

    Самые яркие представители животного мира

    Красноглазая квакша (Agalychnis callidryas)

    Древесная лягушка из семейства квакш.

  • Зебрасома

    Самые яркие представители животного мира

    Зебрасома желтая (Zebrasoma flavescens)

    Представительница семейства хирурговых. Почти золотая рыбка!

  • Рак-богомол

    Самые яркие представители животного мира

    Рак-богомол (Stomatopoda)

    Ротоногие - отряд ракообразных. У раков-богомолов одна из самых сложных зрительных систем из когда-либо изученных.

  • Утка

    Самые яркие представители животного мира

    Мандаринка (Aix galericulata)

    В китайской культуре эти утки являются символом вечной верности.

  • Мандрил

    Самые яркие представители животного мира

    Мандрил (Mandrillus sphinx)

    Мандрил - вид приматов из семейства мартышковых. Пожалуй, самый яркий представитель млекопитающих.

  • Ящерица

    Самые яркие представители животного мира

    Ящерка (Lygodactylus williamsi)

    Вид ящериц из семейства гекконовых. Доминирующие самцы окрашены в красивый ярко-голубой (лазоревый) цвет, окраска самок зеленоватая с золотым отливом.

  • Жук

    Самые яркие представители животного мира

    Бронзовка гладкая (Protaetia (Netocia) aeruginosa)

    Жук, занесенный в Красную книгу России.

  • Котенок

    Самые яркие представители животного мира

    Трехцветная кошка

    Во многих странах мира верят в то, что кошки трех цветов приносят удачу!

    Автор: Дарья Брянцева


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  • Шнауцер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Шнауцер

    Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе.

    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


Смотреть видео 03:18

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