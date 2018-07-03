 Самая престижная литературная премия ФРГ присуждена Терезии Море | Новости из Германии о Германии | DW | 03.07.2018

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Германия

Самая престижная литературная премия ФРГ присуждена Терезии Море

Немецкая писательница венгерского происхождения Мора посвящает свои работы "аутсайдерам и бездомным, существованию на грани и людям, находящимся в состоянии поиска", сообщила Академия немецкого языка и литературы.

Терезия Мора

Терезия Мора

Премия имени Георга Бюхнера (Georg-Büchner-Preis) за 2018 год в размере 50 тысяч евро присуждена 47-летней немецкой писательнице венгерского происхождения Терезии Море (Terézia Mora). Об этом во вторник, 3 июля, сообщила Академия немецкого языка и литературы в Дармштадте.

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Жюри высоко оценило "живое искусство слова" в работах Моры, отметив, что она посвящает свои работы "аутсайдерам и бездомным, существованию на грани и людям, находящимся в состоянии поиска", а также "затрагивает злободневные темы нашего времени".

Вручение премии пройдет в Дармштадте 27 октября.

В одном ряду с Гюнтером Грассом

Дебютный сборник новелл Моры под названием "Странные материи" вышел в 1999 году. За ним последовали романы "Все дни" (2004) и "Чудовище" (2013). Писательница уже становилась лауреатом престижных наград - Премии имени Ингеборг Бахман (Ingeborg-Bachmann-Preis), Лейпцигской книжной премии (Leipziger Buchpreis) и Немецкой литературной премии (Deutscher Buchpreis). 

Премия имени Георга Бюхнера была учреждена в 1923 году, во времена Веймарской республики. В эпоху национал-социализма она прекратила существование, а в 1951 году была возрождена Академией немецкого языка и литературы. Среди ее лауреатов - Гюнтер Грасс (Günter Grass), Генрих Бёлль (Heinrich Böll) и Фридрих Дюрренматт (Friedrich Dürrenmatt).

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    Автор: Ефим Шуман


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