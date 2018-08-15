 Самая посещаемая достопримечательность Германии (фото) | Фоторепортажи о Германии | DW | 15.08.2018

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Фоторепортажи

Самая посещаемая достопримечательность Германии (фото)

770 лет назад, 15 августа 1248 года, в Кельне был заложен фундамент нового городского собора, ставшего выдающимся памятником готики в Германии.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    770 лет назад, 15 августа 1248 года, был заложен фундамент готического Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии и одной из наиболее часто фотографируемых.

  • Аэропорт Кельн-Бонн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    "Большое видится на расстоянье"... Последуем совету Сергея Есенина и посмотрим на Кельнский собор. Сначала - со стороны, а потом, в другой раз, также заглянем внутрь. Собор, действительно, видно издалека - например, из заповедника Ванская пустошь под Кельном и... заходящих на посадку самолетов.

  • Гравюра Антона Вёнземана (Anton Woensam, 1531 год)

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Вид на Кельн и недостроенный собор с деревянным краном на южной башне в середине XVI века. Собор находится справа. В центре возвышается романская церковь Большой Санкт-Мартин, чуть левее - башня Старой ратуши.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Без такой или примерно такой фотографии Кельн сейчас не покидает ни один уважающий себя блогер. "Классический" вид на собор открывается с противоположного берега Рейна, где несколько лет назад построили прогулочный бульвар и широкие террасы.

  • Кельн, 1945 год

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Во время Второй мировой войны в Кельнский собор попало около семидесяти бомб, большинство из которых сбрасывали над соседним городским вокзалом. Храм получил повреждения, но уцелел.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Фрагмент западного фасада и главного портала Кельнского собора со скульптурными изображениями библейских святых и фигурами ангелов.

  • Кельн, 1976 год

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Эта фотография была сделана в 1967 году во время церемонии прощания с первым канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Раньше к главному входу вели ступени, но в результате реконструкции 1970 года они исчезли, а перед храмом появилась пешеходная зона - Соборная площадь.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Так выглядит средняя часть западного фасада с филигранными сводчатыми окнами.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Разглядывать фасады Кельнского собора можно бесконечно, при этом обнаруживая все новые и новые фигуры, например, такую гаргулью - водосток в виде кабана.

  • Кельн, 1870 год

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Кстати, о воде. Главная немецкая река, на левом берегу которой возвышается этот храм, имеет привычку иногда выходить из берегов, но до собора воды Рейна никогда не добирались и вряд ли доберутся, так как он возведен высоко - на холме. Перед нами - фотография 1870 года.

  • Кельн, 1970 год

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В свою очередь, этот снимок сделан примерно через сто лет - во время рейнского наводнения в феврале 1970 года. Как видно, первые этажи в Старом городе были затоплены наполовину.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В Кельне сейчас насчитывается семь мостов через Рейн. Два - железнодорожных и пять - автомобильных. Автомобильные мосты покрашены особой зеленой краской - кельнской мостовой (Kölner Brückengrün), характерный цвет которой придает оксид хрома (III). На фотографии - одна из соборных башен и мост Северинсбрюкке.

  • Старая почтовая открытка

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Кельнский собор - не только самая посещаемая достопримечательность Германии, но и популярный мотив для открыток и сувениров. Эту карточку нужно держать перед источником света, тогда свет появится в окнах собора, а на небе взойдет месяц.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В строительной мастерской собора (Dombauhütte) сейчас работает около шестидесяти человек - каменотесов, реставраторов, кровельщиков, плотников, электриков. Среди них есть даже кузнец. Обычно на одной из башен висят строительные леса, но на этой фотографии их не видно - они просто были с другой стороны.

  • Руфер на башне собора

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В 2013 и 2016 годах на башни по строительным лесам забирались руферы. Акции эти были не только нелегальными, но и представляли угрозу для жизни и здоровья как самих нарушителей, так и для прохожих внизу. Меры охраны были усилены, а спецназ недавно провел даже специальные тренировки...

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Эта фотография была сделана во время учений полицейского спецназа в июле 2018 года, в которых принимали участие команды из Германии, Швейцарии и Нидерландов.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Зачем забираться на башни собора, если он и так прекрасен в любую погоду и с любого расстояния, например, в один из туманных дней, столь характерных для Рейнской области?

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Высота башен этого готического храма составляет 157 метров. В момент окончания строительства в 1880 году он был самым высоким зданием в мире.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В 1996 году Кельнский собор был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта международная организация, в частности, следит за тем, чтобы в городе не возводили здания, которые могли бы закрыть вид на собор.

  • Кельн, 2015 год

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В нашей следующей галерее мы заглянем внутрь храма, а пока полюбуемся этой фотографией, сделанной во время одного из многочисленных лунных затмений, которые этот храм видел за свою многовековую историю.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Кельнский собор

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    770 лет назад, 15 августа 1248 года, был заложен фундамент готического Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии и одной из наиболее часто фотографируемых.

  • Аэропорт Кельн-Бонн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    "Большое видится на расстоянье"... Последуем совету Сергея Есенина и посмотрим на Кельнский собор. Сначала - со стороны, а потом, в другой раз, также заглянем внутрь. Собор, действительно, видно издалека - например, из заповедника Ванская пустошь под Кельном и... заходящих на посадку самолетов.

  • Гравюра Антона Вёнземана (Anton Woensam, 1531 год)

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Вид на Кельн и недостроенный собор с деревянным краном на южной башне в середине XVI века. Собор находится справа. В центре возвышается романская церковь Большой Санкт-Мартин, чуть левее - башня Старой ратуши.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Без такой или примерно такой фотографии Кельн сейчас не покидает ни один уважающий себя блогер. "Классический" вид на собор открывается с противоположного берега Рейна, где несколько лет назад построили прогулочный бульвар и широкие террасы.

  • Кельн, 1945 год

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Во время Второй мировой войны в Кельнский собор попало около семидесяти бомб, большинство из которых сбрасывали над соседним городским вокзалом. Храм получил повреждения, но уцелел.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Фрагмент западного фасада и главного портала Кельнского собора со скульптурными изображениями библейских святых и фигурами ангелов.

  • Кельн, 1976 год

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Эта фотография была сделана в 1967 году во время церемонии прощания с первым канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Раньше к главному входу вели ступени, но в результате реконструкции 1970 года они исчезли, а перед храмом появилась пешеходная зона - Соборная площадь.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Так выглядит средняя часть западного фасада с филигранными сводчатыми окнами.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Разглядывать фасады Кельнского собора можно бесконечно, при этом обнаруживая все новые и новые фигуры, например, такую гаргулью - водосток в виде кабана.

  • Кельн, 1870 год

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Кстати, о воде. Главная немецкая река, на левом берегу которой возвышается этот храм, имеет привычку иногда выходить из берегов, но до собора воды Рейна никогда не добирались и вряд ли доберутся, так как он возведен высоко - на холме. Перед нами - фотография 1870 года.

  • Кельн, 1970 год

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В свою очередь, этот снимок сделан примерно через сто лет - во время рейнского наводнения в феврале 1970 года. Как видно, первые этажи в Старом городе были затоплены наполовину.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В Кельне сейчас насчитывается семь мостов через Рейн. Два - железнодорожных и пять - автомобильных. Автомобильные мосты покрашены особой зеленой краской - кельнской мостовой (Kölner Brückengrün), характерный цвет которой придает оксид хрома (III). На фотографии - одна из соборных башен и мост Северинсбрюкке.

  • Старая почтовая открытка

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Кельнский собор - не только самая посещаемая достопримечательность Германии, но и популярный мотив для открыток и сувениров. Эту карточку нужно держать перед источником света, тогда свет появится в окнах собора, а на небе взойдет месяц.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В строительной мастерской собора (Dombauhütte) сейчас работает около шестидесяти человек - каменотесов, реставраторов, кровельщиков, плотников, электриков. Среди них есть даже кузнец. Обычно на одной из башен висят строительные леса, но на этой фотографии их не видно - они просто были с другой стороны.

  • Руфер на башне собора

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В 2013 и 2016 годах на башни по строительным лесам забирались руферы. Акции эти были не только нелегальными, но и представляли угрозу для жизни и здоровья как самих нарушителей, так и для прохожих внизу. Меры охраны были усилены, а спецназ недавно провел даже специальные тренировки...

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Эта фотография была сделана во время учений полицейского спецназа в июле 2018 года, в которых принимали участие команды из Германии, Швейцарии и Нидерландов.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Зачем забираться на башни собора, если он и так прекрасен в любую погоду и с любого расстояния, например, в один из туманных дней, столь характерных для Рейнской области?

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    Высота башен этого готического храма составляет 157 метров. В момент окончания строительства в 1880 году он был самым высоким зданием в мире.

  • Кельн

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В 1996 году Кельнский собор был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта международная организация, в частности, следит за тем, чтобы в городе не возводили здания, которые могли бы закрыть вид на собор.

  • Кельн, 2015 год

    Кельнский собор. Взгляд со стороны

    В нашей следующей галерее мы заглянем внутрь храма, а пока полюбуемся этой фотографией, сделанной во время одного из многочисленных лунных затмений, которые этот храм видел за свою многовековую историю.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Автор: Максим Нелюбин



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