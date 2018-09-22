Самая дорогая листовка: как госбезопасность ГДР искала "подстрекателя"

Когда пала Берлинская стена и Германия воссоединилась, были открыты архивы министерства госбезопасности бывшей ГДР. DW рассказывает об одном из самых удивительных досье "штази".
Райнер Шоттлендер (Rainer Schottlaender) был обыкновенным гэдээровским школьником, потом студентом, - до определенного времени. После объединения Германии он, как и все немцы, получил доступ к архивам "штази" - министерства госбезопасности бывшей ГДР. И был поражен, когда оказалось, что его "преступному деянию" (по жаргону чекистов) посвящены несколько пухлых скоросшивателей. Некоторые документы из этого многотомного досье он позже опубликовал под названием "Самая дорогая листовка в мире".
Публикация практически вся состоит из донесений, протоколов, актов экспертиз, протоколов тайных обысков и оперативных планов "штази". Досье было заведено после появления листовок в восточноберлинском университете. Авторами этих листовок, которые призывали студентов бойкотировать лекции по так называемым "общественным дисциплинам", то есть по марксизму-ленинизму, были сам Райнер Шоттлендер и его однокашник и друг Михаэль Мюллер (Michael Müller).
Исключение из школы за поддержку одноклассницы
Райнер Шоттлендер был примерным гэдээровским школьником. От общей массы он отличался разве что тем, что рос в профессорской семье и обладал определенными способностями в области математики. Поэтому и учился в специальном "математическом" классе одной из берлинских школ. До двенадцатого класса учился. В двенадцатом, последнем, выступил в защиту девочки, которую исключили из школы за то, что она на уроке истории открыто засомневалась в целесообразности проведения принудительной коллективизации в ГДР. Шел 1966 год - относительно либеральный, как казалось тогда. Райнер стал собирать подписи под коллективным письмом, в котором ученики просили взять девочку на поруки. В результате вылетел из школы - за полгода до выпускных экзаменов. Вместо абитуриента он стал счетоводом на железной дороге. Считать, как мы уже знаем, он умел, математические способности были.
"Поварившись в рабочем котле" (так это тогда называлось в ГДР), Райнер все же получил возможность, благодаря ручательству университетских профессоров, сдать выпускные экзамены и поступить на физический факультет Берлинского университета. Учился очень хорошо, занимался спортом, но считался "идеологически неустойчивым". Вузовское начальство смотрело на него с подозрением, и он, наученный горьким опытом, держал язык за зубами. Молчал даже после того, как стал непосредственным свидетелем вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году: Райнер Шоттлендер тогда был в Праге. Но в ноябре 1969 года нарыв прорвался. Вместе с Михаэлем Мюллером они напечатали на старенькой, купленной с рук пишущей машинке листовку, начинавшуюся словами:
"Однокашники! Разве не тяжело вам видеть, что и после двадцати лет строительства социализма наши общественные структуры все ещё остаются недемократическими и авторитарными? У нас подавляются самые элементарные свободы, и любые признаки несогласия душатся в зародыше!"
Нужно ли ходить на занятия по марксизму-ленинизму?
Авторы листовки вовсе не призывали к свержению общественного строя или к насильственной борьбе против представителей власти... Речь шла о совершенно другой, более безобидной форме протеста - бойкотировании занятий марксизмом-ленинизмом. Но "штази"отнеслась к этой "идеологической диверсии" в высшей степени серьезно. В МГБ тут же завели дело и дали ему соответствующее название: "Подстрекатель". Цитируем в нашем переводе:
"Министерство государственной безопасности ГДР. Берлинское городское управление. 20-й отдел.
План оперативных мероприятий
27 ноября 1969 года в аудитории номер 2002 университета имени Гумбольдта были найдены листовки подрывного содержания. Первое расследование показало, что в вышеупомянутой аудитории, где должна была пройти лекция по общественным наукам, находился 141 студент из 31-го семинара, к которому, в общей сложности, относятся 280 студентов, а также пять преподавателей.
В 8 часов 20 минут студентка (имя) передала доценту найденную ей листовку, после чего другие студенты передали доценту ещё восемь листовок, найденных ими на скамейках. После занятий, около 10 часов, в корзине для бумаг на выходе из аудитории были обнаружены еще около сорока листовок.
Для расследования этой акции решено провести следующие оперативные и следственные мероприятия:
1. Вместе с представителями районного комитета партии провести беседы со всеми студентами, находившимися в аудитории, с целью выявить конкретные данные для дальнейшей оперативной разработки и ограничить круг подозреваемых.
2. Проанализировать хранящиеся в университете личные дела всех 280 студентов, а также преподавателей, на предмет выяснения важных данных - в частности, о принадлежности к церковным кругам, неблагонадежности, нарушениях дисциплины, приводах в полицию и судимостях. Помимо этого, необходимо выявить в личных делах напечатанные на машинке документы: автобиографии, заявления, справки и так далее для проведения сравнительной экспертизы с текстом листовок.
3. В рамках конспиративного расследования целенаправленно задействовать всех имеющихся в нашем распоряжении в этой среде неофициальных сотрудников.
4. Провести беседы с педагогическим персоналом, ответственным за отдельные семинары, для определения политико-идеологического состояния вверенных им студентов, а также для сбора курсовых и других работ, напечатанных на пишущих машинках.
5. Усилить работу по перлюстрации почты студентов, проживающих в общежитиях университета имени Гумбольдта, переориентировав её в первую очередь, на выявление фактов, имеющих отношение к распространению листовок. Уделить особое внимание почте, адресованной в Западный Берлин и ФРГ.
6. Для установления личности владельца пишущей машинки провести экспертизу шрифта листовок, бумаги, на которой они напечатаны, а также дактилоскопическую экспертизу. Сообщить об индивидуальных особенностях шрифта в областные управления МГБ на предмет сравнения с имеющимися в их распоряжении образцами.
7. Собрать и проверить все напечатанные на пишущих машинках объявления, развешанные в помещениях университета, а также его общежитий. Проанализировать частные объявления о продаже пишущих машинок в газетах Берлина. Запросить мастерские металлоремонта о пишущих машинках с соответствующими индивидуальными особенностями.
8…. 9…. 10…. 11….
Подпись: Заместитель начальника 20 отдела - капитан Грайф.
Утверждаю: Заместитель управления по оперативной части - подполковник Шванитц.
Главный объект слежки "штази"
Этот многостраничный план мероприятий был аккуратно выполнен министерством госбезопасности ГДР. В поисках "преступников" были задействованы триста сотрудников МГБ - офицеров "штази" и курсантов высшей школы МГБ. Будущие "бойцы невидимого фронта" разбирали личные дела студентов и просматривали их письма родителям и друзьям. Число потенциальных подозреваемых все расширялось и расширялось, досье пухло, в него подшивались все новые и новые документы, акты экспертиз, донесения стукачей... В течение нескольких месяцев университет имени Гумбольда был главным объектом слежки "штази" в Восточном Берлине.
Полгода спустя чекистам все же удалось несколько сузить круг подозреваемых в распространении "поджигательских", как сказано в деле, листовок - до 70 человек. 27 из них взяли на особую заметку. Среди них был и Райнер Шоттлендер. Как следует из секретных документов, хранящихся в архивах "штази", в квартирах всех 27, в том числе и Шоттлендера, решено было провести негласные - в отсутствие хозяев - обыски. Искали "орудия преступления": пишущую машинку, бумагу, идентичную той, на которой были напечатаны листовки, а также ножницы, которыми эту бумагу разрезали. Следствие вел один отдел министерства госбезопасности, обыски - другой, сексотов наставлял третий... Параллельно работали и "профайлеры" - эксперты, определявшие психологический и социальный портрет "подстрекателя". В общем, дела хватало на всех…
Капитан стал майором
Чем же оно кончилось, это дело? В июле 1970 года, то есть спустя восемь месяцев интенсивного расследования, которое вели, напомню, несколько сотен чекистов, Райнер Шоттлендер стал одним из главных подозреваемых. "Штази" собирало подробнейшую информацию на него: с кем общается, куда ходит, какие разговоры ведет, какие книжки читает, какую еду любит, каким девушкам свидания назначает... Ничего конкретного выявить не удалось. Но на всякий случай Шоттлендера - одного из лучших студентов физического факультета - выгнали из университета. За "недисциплинированность", как было сказано в приказе (он якобы плохо посещал лекции).
В июне 1971 года Райнер Шоттлендер, которому уже больше нечего было терять в ГДР, пытался бежать на Запад и был задержан при попытке нелегально перейти венгерско-югославскую границу. Добраться из ГДР в Венгрию ему помог все тот же старый друг Михаэль Мюллер. На допросах Райнер его, конечно, не назвал. Шоттлендер получил два с половиной года тюрьмы. После продолжительной голодовки был продан на Запад. Продан в буквальном смысле слова: власти ГДР торговали политическими заключенными, которых выкупало на свободу правительство ФРГ.
Что касается расследования "штази" о листовках, то оно кончается документом, подписанным уже не капитаном, а майором госбезопасности Грайфом, - о прекращении оперативного дела "Подстрекатель". Несмотря на колоссальные силы и средства, затраченные на поиски этого "подстрекателя" (расследование длилось несколько лет и стоило более миллиона марок ГДР), чекисты его так и не нашли.
Смотрите также:
Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"
_____________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"