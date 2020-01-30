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Сальвадор Дали

Сальвадор Доменек Фелип Жасинт Дали и Доменек, маркиз де Дали де Пуболь ( 11 мая 1904 - 23 января 1989).

Сальвадор Дали - испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма.

30.01.2020 Salvador Dali sculptures have been stolen from an exhibition at an art gallery in Stockholm, Sweden on Jan. 30, 2020. Police say that at least two thieves entered the Couleur gallery in central Stockholm early Thursday morning by smashing the entrance window. The alarm went off after 4 a.m. and police arrived at the scene shortly after. Photo: Ali Lorestani / TT kod 11950 |

Из галереи в Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали 30.01.2020

Владелец галереи оценивает стоимость похищенных экспонатов в примерно 380 тысяч евро. Подозреваемые пока не задержаны.  
Spanish national Pilar Abel Martinez, 62, who claimed to Salvador Dali's daughter, poses with a bag reading Yes during an interview in Barcelona, on June 26, 2017. Spanish court has ordered that the remains of Salvador Dali be exhumed after a woman who claims to be the daughter of the world-famous artist filed a paternity claim. The Madrid court said on June 26, 2017 the exhumation aimed to get samples of his remains to determine whether he is the biological father of a woman from Girona (in northeastern Spain) who filed a claim to be recognised as the daughter of the artist. / AFP PHOTO / LLUIS GENE (Photo credit should read LLUIS GENE/AFP/Getty Images)

ДНК-тест не подтвердил родство Дали с испанкой из Жероны 06.09.2017

61-летняя Пилар Абель добилась эксгумации останков Сальвадора Дали, утверждая, что она - его внебрачная дочь. Анализ ДНК не подтвердил родство.

Dalí, Salvador; span. Maler, Bildhauer und Graphiker Figueras bei Gerona 11.5.1904 - ebd. 23.1.1989. - 1968 auf einer Terrasse seines Anwesens in Figueras: (v.li.n.re.) N.N., Dalí, Amanda Lear und der französische Sänger Antoine. - Foto. |

Женщины Сальвадора Дали 21.07.2017

У великого сюрреалиста была одна-единственная женщина: его муза, жена и любовница - непостижимая и прекрасная Гала. Или же это не совсем так?
ARCHIV - Die Gruft im Untergeschoss des Teatre-Museu in Figueras (katalonisch: Figueres) unweit der Costa Brava (Spanien), in der der katalanische Künstler Salvador Dali seine letzte Ruhe fand (Aufnahme vom 02.06.2009). Der legendäre Surrealismus-Künstler wird knapp drei Jahrzehnte nach seinem Tod aus seiner letzten Ruhestätte geholt. Zur Klärung einer Vaterschaftsklage ordnete ein Richter in Madrid die Exhumierung des Leichnams an. (zu dpa «Vaterschaftsklage: Maler Dalí wird aus dem Grab geholt» vom 26.06.2017) Foto: Roland Holschneider/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Испании эксгумированы останки Сальвадора Дали 20.07.2017

Гроб с телом знаменитого художника вскрыли, чтобы взять биологический материал для экспертизы на отцовство. 61-летняя женщина утверждает, что она - внебрачная дочь Дали.
A portrait of Spanish artist Salvador Dali (1904-89) taken December 1972 in Paris. One of his best-known paintings is 'The Persistence of the Memory'. +++ (C) Getty Images/AFP

Останки Сальвадора Дали эксгумируют для проведения теста на отцовство 26.06.2017

Мадридский суд принял решение об эксгумации останков Сальвадора Дали в рамках иска 61-летней женщины, утверждающей, что она является внебрачной дочерью испанского сюрреалиста. Дата эксгумации пока не определена.
Sutu1 - VR artist Stuart Campbell / Copyright: Sutu

Виртуальная реальность - будущее искусства? 15.05.2017

Виртуальная реальность уже сегодня позволяет оказаться во Вселенной Сальвадора Дали или вообще в невиданных нигде и никогда мирах. А что будет в ближайшем будущем?
Schmuckstücke als tragbare Kunstwerke

Украшения, созданные знаменитыми художниками (видео) 27.03.2017

Кольцо от Сальвадора Дали, амулет от Пабло Пикассо. На арт-рынке все больше ювелирных изделий, созданных известными художниками. Можно ли их носить?

Пикассо на шее 27.03.2017

Кольцо от Сальвадора Дали, амулет от Пабло Пикассо. На арт-рынке все больше ювелирных изделий, созданных известными художниками. Можно ли их носить?
Ein Mädchen beisst in einen Laib Brot. Brot essen © st-fotograf #17982690 - Fotolia.com , Deutschland, Undatierte Aufnahme, Eingestellt 24.01.2013

Выставка в Ульме рассказывает о "хлебной" теме в искусстве 05.03.2013

К теме хлеба в своем творчестве обращались Джефф Кунс, Маркус Люперц, Сальвадор Дали. Работы этих и других художников представлены в Музее хлебной культуры.
***Achtung: Nur zur mit dem Greven Verlag abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Die frisch gebackene Uni-Doktorin Luise Strauß im Kreis ihrer Künstler-Dada-Freunde 1919. Im einzelnen sind das (von l nach r): Der Maler Hans Hansen, Max Ernst, Luise Straus, Luises Bruder Richard und Alfred Ferdinand Gruenwald alias der dada-Künstler Johannes Theodor Baargeld, aufgenommen “um 1919” *** eingestellt im April 2012

Немецкая покровительница дадаистов 01.06.2012

Погибшую в нацистском концлагере Луизу Штраус до сих пор упоминали лишь в связи с ее мужем - знаменитым художником-сюрреалистом Максом Эрнстом. Сейчас на нее взглянули иначе.
Heiner und Ulla Pietzsch, die Bilder aus ihrer Privatsammlung präsentieren Bilderträume, Pressekonferenz, Neue Nationalgalerie, Sammlung Ulla und Heiner Pietzsch, Berlin, 17.6.2009

"Картины сновидений": сюрреалисты и их последователи 15.07.2009

В берлинской Новой национальной галерее проходит выставка "Картины сновидений: сюрреализм и абстрактный экспрессионизм из собрания Хайнера и Уллы Пичей". Художественное богатство этого частного собрания впечатляет.
ARCHIV - Archivfoto von 1936 zeigt Federico Garcia Lorca. Spaniens berühmtester und bis heute meistübersetzter zeitgenössischer Dichter und Dramatiker wurde am 19. August 1936, gerade 38 Jahre alt, einen Monat nach Beginn des Spanischen Bürgerkriegs in der Schlucht von Viznar bei Granada hingerichtet. Fast 70 Jahre danach ist nun ein Streit darüber entbrannt, ob Garcia Lorcas Gebeine exhumiert und der Poet endlich würdevoll bestattet werden soll. Anlass der Kontroverse ist, dass die Hinterbliebenen der drei anderen Exekutierten das Grab öffnen lassen wollen. dpa (nur s/w - zu dpa 0480) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Тайная страсть Федерико Гарсиа Лорки 06.05.2009

Он воспевал любовь к женщине. Его любовная лирика - настоящий гимн прекрасному полу. Но оказывается, Лорку надо читать между строк. Так, во всяком случае, считает один из самых известных исследователей его творчества.

Выставка в Галле: Сальвадор Дали как дизайнер 08.08.2006