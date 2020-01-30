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Сальвадор Доменек Фелип Жасинт Дали и Доменек, маркиз де Дали де Пуболь ( 11 мая 1904 - 23 января 1989).
Сальвадор Дали - испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма.
Владелец галереи оценивает стоимость похищенных экспонатов в примерно 380 тысяч евро. Подозреваемые пока не задержаны.
61-летняя Пилар Абель добилась эксгумации останков Сальвадора Дали, утверждая, что она - его внебрачная дочь. Анализ ДНК не подтвердил родство.
У великого сюрреалиста была одна-единственная женщина: его муза, жена и любовница - непостижимая и прекрасная Гала. Или же это не совсем так?
Гроб с телом знаменитого художника вскрыли, чтобы взять биологический материал для экспертизы на отцовство. 61-летняя женщина утверждает, что она - внебрачная дочь Дали.
Мадридский суд принял решение об эксгумации останков Сальвадора Дали в рамках иска 61-летней женщины, утверждающей, что она является внебрачной дочерью испанского сюрреалиста. Дата эксгумации пока не определена.
Виртуальная реальность уже сегодня позволяет оказаться во Вселенной Сальвадора Дали или вообще в невиданных нигде и никогда мирах. А что будет в ближайшем будущем?
Кольцо от Сальвадора Дали, амулет от Пабло Пикассо. На арт-рынке все больше ювелирных изделий, созданных известными художниками. Можно ли их носить?
К теме хлеба в своем творчестве обращались Джефф Кунс, Маркус Люперц, Сальвадор Дали. Работы этих и других художников представлены в Музее хлебной культуры.
Погибшую в нацистском концлагере Луизу Штраус до сих пор упоминали лишь в связи с ее мужем - знаменитым художником-сюрреалистом Максом Эрнстом. Сейчас на нее взглянули иначе.
В берлинской Новой национальной галерее проходит выставка "Картины сновидений: сюрреализм и абстрактный экспрессионизм из собрания Хайнера и Уллы Пичей". Художественное богатство этого частного собрания впечатляет.
Он воспевал любовь к женщине. Его любовная лирика - настоящий гимн прекрасному полу. Но оказывается, Лорку надо читать между строк. Так, во всяком случае, считает один из самых известных исследователей его творчества.
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