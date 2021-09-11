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Салафизм

A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии 11.09.2021

В 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США над Кабулом снова развевается флаг талибов. Эксперты опасаются, что Афганистан опять станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.

Hundreds of people have gathered to stage an anti-France protest outside the French embassy in Jakarta, Indonesia on Monday, 2 November. I got these photos from detikcom - DW Indonesia's media partner. Photo credit: Rengga Sancaya/detikcom

Почему во Франции так много мусульман становятся радикалами 09.11.2020

С момента атаки на редакцию журнала Charlie Hebdo в 2015 году жертвами нападений исламистов во Франции стали 270 человек - больше, чем в какой-либо другой европейской стране.

Symbolbild zu den Anwerbeversuchen der radikal-islamistischen IS Islamischer Staat bei minderjährigen Jugendlichen Jugendlicher sitzt am Bildschirm eines PC s mit Flagge des IS und Schriftzug Salafis | Verwendung weltweit

Правоохранители насчитали в ФРГ более 2000 потенциально опасных исламистов 05.05.2020

Более 1060 исламистов из Германии выехали в Сирию и Ирак, чтобы там примкнуть к джихадистам. Примерно треть этих людей вернулись на территорию ФРГ. Опасность исламистского терроризма "остается высокой".
16.05.2019, Berlin: Die Anwälte Tarig Elobied und Türker Kerem (li) stehen in einem Gerichtssaal und warten auf ihren Mandanten. Der aus Dagestan stammende russische Staatsbürger Magomed-Ali C. wird laut Anklage beschuldigt, einen Sprengstoffanschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Laut Anklage des Generalbundesanwalts soll der Mann sich den Planungen im Oktober 2016 auch der spätere Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri angeschlossen haben. Zu Beginn des Prozesses verweigerte der Angeklagte seine Vorführung so lange, bis die Pressevertreter aus dem Saal waren. Foto: Paul Zinken/dpa/Pool/dpa | Verwendung weltweit

В Германии приговорен к тюрьме россиянин из окружения берлинского террориста 24.01.2020

Выходец из Дагестана Магомед-Али Ц. хранил в квартире взрывчатку и входил в запрещенное ныне салафитское сообщество, в котором состоял и террорист Анис Амри.
21.12.2019 *** Police evacuated a Christmas market in Berlin, Germany, on December 21, 2019, that was the scene of a fatal attack three years ago to investigate a suspicious object. The Christmas market at Breitscheidplatz is the one into which Tunisian Anis Amri plowed a truck in 2016, killing 12 people. Italian police subsequently shot him dead after he fled Germany. REUTERS/Annegret Hilse

Задержанные на ярмарке в Берлине принадлежат к салафитским кругам 22.12.2019

Рождественский базар на площади Брайтшайдплац в Берлине был эвакуирован из-за подозрительного поведения двух мужчин. Стражи порядка задержали их. Личности мужчин установлены, они отпущены из полиции.
A foreign woman stands behind a wire fence in al-Hol camp, which houses relatives of Islamic State (IS) group members, in al-Hasakeh governorate in northeastern Syria on March 28, 2019. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

Турция вернула в Германию семью предполагаемых джихадистов 14.11.2019

Прибывшая из Ирака семья ранее проживала в немецком городе Хильдесхайме и имела связи с салафитами. У одной из женщин во время пребывания под стражей в Турции родился ребенок.
France's first national anti-terrorism prosecutor Jean-Francois Ricard (C), next to the Head of the French judicial police Christian Sainte (L), gives a press conference on October 5, 2019 in Paris, after three police officers and an administrative worker -- three men and a woman -- died in the frenzied 30-minute attack on October 3 at the police headquarters. - Preliminary enquiries suggest that the attacker, a convert to Islam, could have become radicalised, said sources, who added that he had worked in a section of the police service dedicated to collecting information on jihadist radicalisation. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Напавший на префектуру полиции в Париже контактировал с салафитами 05.10.2019

О связях мужчины, убившего четырех полицейских во французской столице, с последователями радикального ислама заявили в Национальной антитеррористической прокуратуре Франции.
++++++++ Archiv 05.09.2014 +++++++++++++++++++ Ein Mann schaut in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf die Berichterstattung über die «Scharia-Polizei» im Internet. Der Auftritt von Islamisten als «Scharia-Polizei» in Wuppertal vor zwei Jahren wird nun doch noch in einem Strafprozess behandelt. Nach einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft Wuppertal habe der 3. Strafsenat die Anklage gegen acht von neun Angeschuldigten zur Hauptverhandlung zugelassen, teilte das Oberlandesgericht Düsseldorf am Dienstag mit. Foto: (c) picture-alliance/dpa/O. Berg

В Вуппертале приговорены к штрафам исламисты из "шариатской полиции" 27.05.2019

Суд в Вуппертале счел, что салафиты нарушили запрет на ношение униформы, и приговорил их к штрафам от 300 до 1800 евро.
Germany - September 2014 German Muslim patrols in the city of Wuppertal called Shariah police The so called Shariah police use facebook to advert a supposed activity for an Islamic justice File by facebbok

В Вуппертале начался второй суд по делу "шариатской полиции" 20.05.2019

Спустя пять лет после того, как в 2014 году несколько исламистов, одевшись в жилетки с надписью "Шариатская полиция", проводили ночные рейды по Вупперталю, они уже во второй раз оказались на скамье подсудимых.
Armed men in military fatigues block access to government buildings in eastern Ukraine's rebel-held Lugansk on November 23, 2017. The patrols began after an apparent standoff between the rebel region's self-proclaimed leader Igor Plotnitsky and the interior minister, who's been accused of seeking to destabilise the war-scarred city. Plotnitsky on November 22 accused an ex-minister of masterminding a coup attempt as infighting spiralled in eastern Ukraine. / AFP PHOTO / Aleksey FILIPPOV (Photo credit should read ALEKSEY FILIPPOV/AFP/Getty Images)

За поддержку боевиков в Донбассе могут лишить гражданства ФРГ 03.04.2019

Жителей Германии с двойным гражданством могут лишить немецкого за участие в операциях за рубежом на стороне террористических группировок. К таким могут быть причислены и сепаратисты на востоке Украины.
12.01.2018****Vermummte Beamte der Bereitschaftspolizei und des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sichern am 12.01.2018 eine Hofeinfahrt in der Innenstadt von Neuwied (Rheinland-Pfalz). (zu dpa Razzia in Neuwied und in anderen Orten vom 12.01.2018) Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Полиция ФРГ предотвратила исламистский теракт 22.03.2019

Во время обысков в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц были задержаны 11 человек. По данным полиции, они планировали теракт, "который должен был унести как можно больше жизней неверных".
Juli 2018 Streetworkerin Saloua Mohammed

Как социальная работница в Бонне борется с салафитами 25.10.2018

Салуа Мохаммед противостоит в Бонне салафитам. Она беседует и с родителями, чьи дети радикализируются, и с молодежью, восторгающейся салафизмом, и с молодыми женщинами, вернувшимися из Сирии в ФРГ.
Prediger Abu Dujana aus Bonn; Copyright: privat

Как живет и чем занимается доверенное лицо немецких салафитов 24.10.2018

Он был одним из самых известных проповедников в среде салафитов. После запрета объединения "Истинная религия" о нем почти ничего не слышно. DW узнала, как живет сейчас один из лидеров салафитов.
Anhänger der Salafisten beten am Samstag (09.06.2012) in Köln unter der Beobachtung der Polizei. Wegen der Gewalttaten in den letzten Wochen bei dem Aufeinandertreffen der Salafisten und der rechten Bewegung Pro-NRW ist die Polizei massiv vertreten Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Незримые и опасные: салафиты на западе Германии 22.10.2018

В Северном Рейне - Вестфалии больше салафитов, чем в любом другом регионе ФРГ. В публичном пространстве они практически не видны, но по-прежнему активны и представляют угрозу для безопасности.
Sept. 30, 2014 - (FILE PHOTO) - The U.S. military and its allies have used airstrikes to hit ISIS targets in Syria. ISIS has become one of the main jihadist groups fighting government forces in Syria and Iraq. During the chaos of the Syrian civil, ISIS was able to grow and flourish. PICTURED: Oct 17, 2013 - Aleppo, Syria - ISIS rebel militant soldiers on the frontline. Islamic State of Iraq and the Levant aka ISIS. The group An-Nusra Front announced its creation January 2012 during the Syrian Civil War. Since then it has been the most aggressive and most effective rebel force in Syria. The group has been designated as a terrorist organization by the United Nations. April 2013, the leader of the ISIS released an audio statement announcing that Jabhat al-Nusra is its branch in Syria. (Credit Image: © Medyan Dairieh/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com)

Исповедь матери террориста: как сын стал боевиком "Исламского государства" 11.10.2018

Сын Сабине Лаппе уехал в Сирию и примкнул к боевикам ИГ. После его гибели к женщине многие относятся с опаской, считая ее матерью террориста. Сабине рассказала DW о случившейся трагедии.
Symbolbild Religion Symbole Kleidung Eine Frau trägt einen Niqab, aufgenommen am 08.12.2014 in Leipzig (Sachsen). Der Niqab ist ein Gesichtsschleier, der von einigen muslimischen Frauen getragen wird. Fundamentalistische Moslems fordern bei ihrer Auslegung des Korans den Niqab. Foto: Peter Endig/ZB | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/P. Endig

В плену радикального ислама: как дочь стала салафиткой 05.10.2018

С решениями, которые принимают дети, родители часто не согласны. Но что делать, если дети добровольно становятся сторонниками радикального ислама? История одной семьи.
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