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В 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США над Кабулом снова развевается флаг талибов. Эксперты опасаются, что Афганистан опять станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.
С момента атаки на редакцию журнала Charlie Hebdo в 2015 году жертвами нападений исламистов во Франции стали 270 человек - больше, чем в какой-либо другой европейской стране.
Более 1060 исламистов из Германии выехали в Сирию и Ирак, чтобы там примкнуть к джихадистам. Примерно треть этих людей вернулись на территорию ФРГ. Опасность исламистского терроризма "остается высокой".
Выходец из Дагестана Магомед-Али Ц. хранил в квартире взрывчатку и входил в запрещенное ныне салафитское сообщество, в котором состоял и террорист Анис Амри.
Рождественский базар на площади Брайтшайдплац в Берлине был эвакуирован из-за подозрительного поведения двух мужчин. Стражи порядка задержали их. Личности мужчин установлены, они отпущены из полиции.
Прибывшая из Ирака семья ранее проживала в немецком городе Хильдесхайме и имела связи с салафитами. У одной из женщин во время пребывания под стражей в Турции родился ребенок.
О связях мужчины, убившего четырех полицейских во французской столице, с последователями радикального ислама заявили в Национальной антитеррористической прокуратуре Франции.
Суд в Вуппертале счел, что салафиты нарушили запрет на ношение униформы, и приговорил их к штрафам от 300 до 1800 евро.
Спустя пять лет после того, как в 2014 году несколько исламистов, одевшись в жилетки с надписью "Шариатская полиция", проводили ночные рейды по Вупперталю, они уже во второй раз оказались на скамье подсудимых.
Жителей Германии с двойным гражданством могут лишить немецкого за участие в операциях за рубежом на стороне террористических группировок. К таким могут быть причислены и сепаратисты на востоке Украины.
Во время обысков в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц были задержаны 11 человек. По данным полиции, они планировали теракт, "который должен был унести как можно больше жизней неверных".
Салуа Мохаммед противостоит в Бонне салафитам. Она беседует и с родителями, чьи дети радикализируются, и с молодежью, восторгающейся салафизмом, и с молодыми женщинами, вернувшимися из Сирии в ФРГ.
Он был одним из самых известных проповедников в среде салафитов. После запрета объединения "Истинная религия" о нем почти ничего не слышно. DW узнала, как живет сейчас один из лидеров салафитов.
В Северном Рейне - Вестфалии больше салафитов, чем в любом другом регионе ФРГ. В публичном пространстве они практически не видны, но по-прежнему активны и представляют угрозу для безопасности.
Сын Сабине Лаппе уехал в Сирию и примкнул к боевикам ИГ. После его гибели к женщине многие относятся с опаской, считая ее матерью террориста. Сабине рассказала DW о случившейся трагедии.
С решениями, которые принимают дети, родители часто не согласны. Но что делать, если дети добровольно становятся сторонниками радикального ислама? История одной семьи.
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