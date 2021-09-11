В Вуппертале начался второй суд по делу "шариатской полиции"

Спустя пять лет после того, как в 2014 году несколько исламистов, одевшись в жилетки с надписью "Шариатская полиция", проводили ночные рейды по Вупперталю, они уже во второй раз оказались на скамье подсудимых.