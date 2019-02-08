Саакашвили собрал конгресс грузин-эмигрантов

Шота Леладзе уже четверть века живет во Франции. Он известен тем, что четыре раза в год выставляет свою политическую живопись возле здания Совета Европы в Страсбурге. В воскресенье, 10 февраля, он приехал в Льеж на Всемирный конгресс грузин, проживающих в эмиграции. Мероприятие проходило под лозунгом "Вместе - домой". Созвал грузинских эмигрантов в бельгийский город экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Именно на них, судя по всему, делает ставку бывший глава Грузии, организовавший также и движение "Вместе - домой".

Многие в этот день ждали, что Саакашвили объявит о своем возвращении на родину, а также расскажет о своем видении будущего Грузии.

Саакашвили не представил плана возвращения

Появление экс-президента перед собравшимися выглядело как выход эстрадной звезды,

с которой все непременно хотят сделать селфи и обняться. И все это под громкую песню "Свобода" на грузинском языке. Журналисты устроили возле сцены давку, пытаясь подойти к политику, охрана орудовала локтями. Вместе с Саакашвили прибыл и Григол Вашадзе, проигравший кандидат в президенты Грузии на выборах в 2018 году. Однако интереса к нему у собравшихся было меньше, и он лишь портил всю интригу.

Вскоре выяснилось, что никаких дерзких планов у Саакашвили пока нет, он просто встречается со своими сторонниками в Льеже, чтобы узнать их настроения, пожелания, планы. Свое видение реформ в Грузии он все же представил. Так, по его мнению, надо реформировать избирательную систему, необходимо создать условия для электронного голосования. Выступил Саакашвили и за реформирование пенсионной системы.

Однако экс-президент не сказал ни слова о своих планах повозвращению на родину, смене власти в Тбилиси и альтернативных органах власти. А ведь именно об этом он говорил в интервью перед конгрессом. "Мы с эмигрантами прибудем мирно в Грузию и широким фронтом мирно, как это произошло в Армении, выступим против сегодняшних властей во главе с российским олигархом Бидзиной Иванишвили", - заявил он в конце января в интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2"

Закончилось выступление Саакашвили под звуки гимна Грузии. Затем экс-президент быстро вышел из зала. Журналисты снова устроили давку, пытаясь догнать политика, но безрезультатно. Охрана знала свое дело.

Оппоненты Саакашвили пытались помешать

Не все собравшиеся на конгресс в Льеже мигранты оказались сторонниками Саакашвили. На мероприятии произошло несколько стычек. Сначала - на входе в здание, где проходила встреча. Оппоненты Саакашвили пытались попасть внутрь, но их оттеснили.

Второе событие, нарушившее атмосферу единения, произошло во время выступления Михаила Саакашвили. В углу зала кто-то начал громко говорить, к нему устремились операторы. Оказалось, что выступающий параллельно с Саакашвили - известный в прошлом политик и ярый противник экс-президента Темур Шашиашвили. Оба оратора некоторое время пытались перекричать друг друга, затем под свист собравшихся охрана вывела Шашиашвили из зала.

Саакашвили вряд ли вернется в Грузию

На конгресс, созванный Михаилом Саакашвили, собрались грузинские эмигранты, проживающие во многих европейских странах. Они приехали поддержать экс-президента Грузии в надежде на перемены у себя на родине. Многие были воодушевлены самим фактом проведения конгресса, другие после его завершения выглядели разочарованными.

Так, художник Шота Леладзе переживает, что на мероприятие приехало совсем не так много людей, как он хотел бы. По его подсчетам, в Льеже собралось всего около 300 человек. По словам Шоты, в Европе сейчас много грузинских беженцев, но они в Льеж не приехали, опасаясь контактировать с опальным политиком.

Сам Леладзе считает, что Михаил Саакашвили, несмотря на свою харизму, вряд ли вернется в Грузию в ближайшем будущем. Да, он его друг, да он изменил страну, но Саакашвили успел в прошлом наделать и немало ошибок. По словам художника, лучше, чтобы в Грузии к власти пришло уже новое поколение политиков.

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