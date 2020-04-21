Саакашвили о своем желании мира с Россией и плюсах Зеленского

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может стать вице-премьером в Украине. В эксклюзивном интервью DW он рассказал об отличии Зеленского от Порошенко и назвал себя сторонником мира с Россией.
Бывший президент Грузии, а ныне - лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили близок к тому, чтобы стать вице-премьер-министром по реформам в правительстве Украины. Первоначально ожидалось, что Верховная Рада может рассмотреть его кандидатуру на этот пост уже в пятницу, 24 апреля. Но этого не произошло - теперь вопрос об утверждении вице-премьера может быть решен 28 или 29 апреля. В эксклюзивном интервью DW Саакашвили рассказал, для чего он хочет оказаться сейчас в украинском правительстве, чем Зеленский лучше Порошенко и желает ли он мира с Россией.
DW: Господин Саакашвили, кто именно предложил вам должность вице-премьера в правительстве Украины?
Михаил Саакашвили: Сначала президент Зеленский, а потом я беседовал на эту тему с действующим премьером Денисом Шмыгалем.
- Почему вы согласились на это предложение?
- Я считаю, что сейчас нужно было согласиться. Потому что большой кризис только начинается. Украинская экономика может потерять 10 процентов ВВП. Это означает, что миллионы украинцев останутся без работы. И этот процесс уже начался. У нас будет очень много людей, которые будут находиться в таком положении, что начнут протестовать. И это будет объяснимо. Более того, реальные доходы украинцев сократятся на 20-30%, а, может, и больше. У нас сейчас очень сложные переговоры с МВФ (по поводу нового кредита - Ред.).
Потому я хочу сказать, что в этой ситуации требуются реформы. Кризис - это большой вызов. Но еще и возможности, которые нужно правильно использовать. В свое время я вывел Грузию из мирового экономического кризиса с наименьшими потерями для страны. Может, и сейчас получится. Да, разные ситуации. Но у меня есть опыт работы. Ситуация изменилась, но базовый рецепт успеха остался таким же. Я буду делиться своим опытом. И опытом достижений, и опытом ошибок, потому что они тоже были.
- Какие реформы вы реально можете провести? В том числе, сейчас, в ситуации, связанной с коронавирусом?
- Ну, вирус - это другое дело. Я надеюсь, что какое-то облегчение скоро начнется. Но я постараюсь работать в двух сферах. Первое - это контакты и интеграция с международным сообществом. Это касается и МВФ, и Всемирного банка. У меня большой опыт этих отношений, очень позитивный.
И, с другой стороны, это дерегуляция. Освобождение украинского бизнеса от административного давления. Это моя мечта на протяжении многих лет - заняться этим в Украине. Я считаю, что если мы освободим украинский бизнес, это откроет совершенно новые возможности для большого количества украинцев. То есть, для меня это профессиональные вызовы и возможности. И возможность показать, на что я способен. Поэтому, когда президент предложил, я долго не думал. Потому что я же хотел это делать. Ну, так давайте что-то делать!
- Четыре года назад вы ушли с должности губернатора Одесского региона. И одной из причин вы называли то, что уровень коррупции там был настолько высоким, что невозможно было вообще эту коррупцию преодолеть. Почему вы сейчас вновь решили вернуться? Ведь ситуация с коррупцией ненамного улучшилась?
- Потому что я считаю, что Порошенко лично был частью системной коррупции и возглавлял ее. Я абсолютно убежден, что президент Зеленский ничего общего с коррупцией не имеет и не будет иметь. Он лично против этой системы. И сейчас решается вопрос - либо он преодолеет эту систему, либо она уничтожит и его, и все эти новые начинания, с которыми украинцы связывают надежду на свое будущее. Вот и все. Очень просто.
- Владимир Зеленский обещал и обещает мир в Донбассе. Вы не являетесь сторонником мира с Россией. Тогда как вы сможете сотрудничать с властью, которая готова идти на уступки в отношениях с Кремлем?
Нет, я абсолютный сторонник мира с Россией. Но тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру, тоже свидетельствует о том, что он - за независимую внешнюю политику Украины. Потому что я смотрю последние два дня - в российских медиа полная истерика, и президент Зеленский об этом тоже знает. Так что если он сделал этот шаг, значит, он понимает, что Украина - это независимое государство, у которого есть право принимать независимые решения.
Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И это не очень просто сейчас.
- То есть, вы не считаете, что Владимир Зеленский готов идти на уступки в отношениях с Кремлем?
- Нет, я вовсе так не считаю. Я думаю, что пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство.
- За последние два месяца многое изменилось в мире. Как вы думаете, что будет с Россией?
- Ну, я думаю, что любая диктатура плохо заканчивается для диктаторов. И в России есть много нормальных людей, информированных, которые хотят жить в свободной стране. И надеюсь, что они вернут себе свою собственную страну. Ну, конечно, без территорий, захваченных от других государств.
- Не боитесь ли вы поссориться с Зеленским, как в свое время это произошло с экс-президентом Порошенко?
- Нет. Потому что Зеленский - не вор. К сожалению, Порошенко, я знаю, что он был склонен… Он любил деньги. У меня были по этому поводу большие проблемы с Порошенко. У Зеленского таких проблем не будет. Его можно критиковать за скорость реформ или за какие-то отдельные решения. Но это не является источником большого конфликта. Наоборот, надо ему помочь, чтобы мы быстрее двигались вперед.
- Если Верховная Рада проголосует против вашей кандидатуры на пост вице-премьеру, что это для вас будет означать?
- Это будет означать, что, к сожалению, силы прогресса и реформ еще довольно слабы. То, что Зеленский меня номинировал, - положительный шаг. Но если это нельзя будет защитить в парламенте, значит, инерция очень мощная. Но мы должны будем опускать руки и прекращать борьбу. Мы ее должны продолжать. Я уверен, что украинское общество способно на реальный прогресс по всем направлениям на фоне этого кризиса. Потому что кризис - это, как я говорил, не только вызов. Это и возможность.
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