Рынок труда в Беларуси: где и почему не хватает работников

Количество рабочих мест в юго-западном регионе Беларуси с января по сентябрь нынешнего года выросло на 40 процентов. К началу октября работодатели региона заявили о наличии почти 10 тысяч свободных рабочих мест, сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Геннадий Скробот.

Рост, который не радует

Еще год подобная статистика давала повод местным чиновникам для оптимистичных высказываний об увеличении числа рабочих мест. Сейчас же она вызывает, скорее озабоченность. По последним данным, потребность в медицинских сестрах в Брестской области в 96 раз превышает число тех, кто ищет эту работу, предложение по трудоустройству зоотехникам выше спроса в 57 раз, швеям и трактористам - в 8 раз, а поварам и водителям - в 5 раз. При этом существует конкурс на должность грузчика (3 человека на место) или дворника (4 человека на место).

На сегодняшний день в одном лишь Бресте насчитывается 2,6 тыс. свободных вакансий, говорит председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Два года назад их было 600. При этом в автопарке не могут найти водителя автобуса с зарплатой до 1500 белорусских рублей в месяц (около 620 евро в эквиваленте).

Белорусские водители автобусов и грузовиков ищут работу за границей

Водители едут на Запад

Одна из причин нехватки в Беларуси высококвалифицированных водителей грузовых автомобилей и автобусов - трудовая миграция в Польшу и страны Балтии. Там "заинтересованы в привлечении наших водителей и создают соответствующие условия: зарплата более чем в три раза превышает белорусский уровень", - рассказывает DW один из руководителей брестской компании по международным автоперевозкам. Польские водители, по его словам, отправляются на заработки в Германию, где оплата труда еще выше.

Ситуацию осложняет то обстоятельство, что белорусские транспортные компании сегодня работают в неравных условиях не только в Европе, но даже в ЕАЭС, где до сих пор не сняты ограничения по международным перевозкам и не создан единый рынок транспортных услуг.

В медицине вакансии есть, но дефицита нет

Проблемы с поиском медицинского персонала в Беларуси объясняются не оттоком рабочей силы на Запад, а, скорее, внутренними причинами. Существование вакансий не всегда означает, что рабочее место действительно свободно, объясняет сотрудник администрации Брестской областной больницы. Фактически все врачи и младший медицинский персонал работают больше, чем на одну ставку.

Таким образом, не занятыми остаются должности на 0,5 или даже 0,25 ставки, которые никак не привлекают соискателей основного рабочего места. В итоге возникает парадокс: дефицита кадров формально нет (что постоянно подчеркивают в министерстве здравоохранения Беларуси), но в банке вакансий первое место по востребованности занимают именно медицинские работники.

Агропромышленный сектор: конкуренты из Украины

Белорусский агропромышленный сектор - наиболее низкооплачиваемый

Агропромышленная отрасль остается одной из самых низкооплачиваемых сфер на белорусском рынке труда, и именно этот фактор влияет на дефицит рабочей силы. Власти страны неоднократно заявляли о необходимости повысить зарплату представителям сельскохозяйственного сектора минимум до 1000 рублей. Однако в подавляющем большинстве случаев в банке вакансий работникам этой сферы - операторам машинного доения, трактористам, животноводам и полеводам - предлагается трудоустройство и заработок в размере 300-500 белорусских рублей (около 125-200 евро).

Низкий уровень зарплат представителям сельскохозяйственной отрасли в Брестской области объясняется еще и конкуренцией со стороны гастарбайтеров - жителей приграничных населенных пунктов Украины. К примеру, в Дрогичинском районе стало традицией приглашать на работу в летний период "летучие" трудовые бригады из соседней страны.

"Нашим руководителям выгодно нанимать полеводами, пастухами и механизаторами украинцев. Работают они вахтовым методом, сменяя друг друга через пару недель", - говорит жительница деревни Радостово Елена.

По ее словам, местные сельчане не в восторге от такой конкуренции, но украинские гастарбайтеры соглашаются на ненормированный рабочий день и более низкую оплату труда.

В регионах наблюдается вынужденная миграция

Наличие большого количества невостребованных вакансий в Беларуси также связано и с низкой конкурентоспособностью местных производств, считает экономист Сергей Чалый. На крупных промышленных предприятиях количество рабочих мест сокращается, "а у новых компаний в регионах спрос на рабочую силу, как правило, невелик", поясняет Чалый, поэтому трудоспособное население устремляется на поиски работу в столицу. Никуда не исчезли и другие проблемы белорусской экономики - неравные условия для частных и государственных предприятий, произвольная трактовка законодательства и качество подготовки кадров. В результате регионы пустеют, число рабочей силы сокращается, а инвесторы не открывают новые производства.

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