 РФ предоставила консульский доступ к задержанному ФСБ американцу | Новости из Германии о России | DW | 02.01.2019

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Россия

РФ предоставила консульский доступ к задержанному ФСБ американцу

Вашингтону нужно больше информации об обвинениях в адрес Пола Уилана. "Если задержание необоснованно, мы потребуем его незамедлительного возвращения", - предупредил госсекретарь США.

Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

Москва предоставила "консульский доступ американской стороне к гражданину США Полу Уилану", задержанному в России по делу о шпионаже. Об этом в среду, 2 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД РФ. Подтверждения Госдепартамента США на этот счет пока не поступало.

Между тем ситуацию с задержанием Уилана прокомментировал госсекретарь США Майкл Помпео. "Мы ясно дали понять россиянам, что рассчитываем получить больше информации об обвинениях, разобраться, в чем именно его обвиняют, и если задержание необоснованно, мы потребуем его незамедлительного возвращения", - подчеркнул Помпео.

"Приехал в Москву для участия в свадьбе"

Ранее члены семьи Уилана сообщили, что американец - "военнослужащий морской пехоты в отставке" и приехал в Москву для участия в свадьбе.

После того как сведения о задержании появились в СМИ, близкие связались с представителями Конгресса США, американского посольства в РФ и Госдепартамента США.

Контекст

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"Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. В его невиновности нет сомнений, и мы надеемся, что его права будут соблюдены", - отмечается в сообщении.

Полу Уилану грозит в РФ от 10 до 20 лет лишения свободы. 

В 2016 году в России за шпионаж привлекли к уголовной ответственности трех человек, говорится в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ.

Годом позже по статье о шпионаже были вынесены два обвинительных приговора.

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  • Такие фотографии Маты Хари продавались тогда во многих европейских столицах.

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  • В фильме немецкого телеканала ARD Мата Хари: танец со смертью 2017 года Мату Хари сыграла немецкая актриса Наталия Вёрнер (Natalia Wörner).

    Мата Хари в жизни и на экране

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    В фильме немецкого телеканала ARD "Мата Хари: танец со смертью" 2017 года Мату Хари сыграла немецкая актриса Наталия Вёрнер (Natalia Wörner).

  • Mata Hari - Photocall - MIPCOM television content market 2016 (picture-alliance/dpa/S. Nogier)

    Мата Хари в жизни и на экране

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    Французская актриса Ваина Джоканте сыграла Мату Хари в сериале, который вышел весной 2017 года на российском Первом канале (до этого его показали в Португалии - на канале SIC). Снят он был при участии России, Португалии и Украины.

    Автор: Ольга Солонарь


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Мата Хари была весьма загадочной личностью и трагически закончила свою жизнь: ее расстреляли во Франции за шпионаж в 1917 году. С тех пор о ней сняли не один фильм. (14.07.2017)  

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