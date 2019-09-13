 РФ и Чехия сняли ограничения на перелеты | Новости из Германии о Европе | DW | 13.09.2019

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Европа

РФ и Чехия сняли ограничения на перелеты

Авиасообщение между Москвой и Прагой "сохранится как минимум в прежнем объеме", сообщили в Минтрансе РФ по итогам переговоров с чешской стороной.

Самолет авиакомпании Czech Airlines

Самолет авиакомпании Czech Airlines

Россия и Чехия договорились о снятии всех ограничений на пассажирские перевозки по направлению Москва - Прага из аэропорта Жуковский. Соответствующий меморандум был подписан по итогам переговоров авиационных властей России и Чехии, которые прошли в пятницу, 13 сентября, в Праге.

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Как сообщила глава российской делегации, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова, авиасообщение между двумя столицами "сохранится как минимум в прежнем объеме". По словам чиновницы, переговоры с чешской стороной "проходили сложно, но конструктивно". Одним из их итогов стало также закрепление договоренности о перелетах на линии Прага - Сеул.

Причины конфликта РФ и Чехии из-за авиаперевозок

2 июля 2019 года Чехия приостановила авиационное сообщение между Прагой и Москвой, объяснив это тем, что  РФ ранее в одностороннем порядке отменила соглашение о полетах чешского национального перевозчика Czech Airlines над Сибирью и Чехия была вынуждена пойти на ответные меры. В свою очередь российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Чехию.

Как указывает газета "Коммерсант", после того как истек срок действия временного оглашения, по которому авиакомпания Czech Airlines имела право на полеты из Праги в Сеул над Сибирью по кратчайшему маршруту, Чехия хотела сохранить эту возможность. Россия же настаивала на допуске третьего перевозчика на линию Москва - Прага. В итоге после переговоров объем перелетов решено было не сокращать до конца лета.

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