РФ блокировала в Совбезе ООН заявку США о санкциях против "Агросоюза"

Москва блокировала заявку Соединенных Штатов в комитете по санкциям СБ ООН о введении международных штрафных мер против одного физического и нескольких юридических лиц, в том числе российского коммерческого банка "Агросоюз", нарушающих санкционный режим в отношении КНДР. "Представленная американцами доказательная база в обосновании своего предложения совершенно неубедительна", - заявил в пятницу, 10 августа, МИД РФ.

Российское министерство обвинило делегацию США в "ставших уже нормой "нажимных" методах работы в СБ ООН и его вспомогательных органах" и "попытках продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов".

"Новые санкционные заходы США не только не способствуют оздоровлению атмосферы российско-американских отношений, но также идут вразрез с логикой напряженности вокруг КНДР", - указали на Смоленской площади.

Обвинения в адрес "Агросоюза"

3 августа российский банк "Агросоюз" был внесен в санкционный список министерства финансов США. По данным американских властей, "Агросоюз" причастен к финансированию создания в КНДР оружия массового уничтожения. В частности, именно через этот банк переводил средства представитель северокорейского внешнеторгового банка в Москве.

Российский МИД назвал это решение Минфина США "54-м санкционным "накатом" США" на Россию с 2011 года. "Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", - говорится в заявлении, подписанном замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

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