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Руфер

24.08.2014 ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. AUGUST 21, 2014. Alexander Pogrebov, suspected of hoisting a Ukrainian flag over the Kotelnicheskaya Embankment high-rise building, seen in a cage at a hearing. (Photo ITAR-TASS/ Sergei Bobylev) |

Разбился один из фигурантов "дела о покраске звезды на высотке" 03.12.2017

В 2014 году украинский руфер покрасил в цвета украинского флага звезду на московской высотке. По этому делу проходили четверо парашютистов. Двое из них уже разбились.
08/20/2014 The star on the spire of the Stalinist building at Kotelnicheskaya Embankment in Moscow has been painted blue by unidentified people. Earlier, a Ukrainian flag was hoisted on the spire. Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Фигуранты дела о покраске звезды на московской высотке добились компенсации 16.09.2016

Общая сумма компенсации парашютистам, с которых сняли обвинения, составит около 2 млн рублей. Суд счел, что они подверглись необоснованному уголовному преследованию.
ARCHIV - Die Fassade des Doms in Köln (Nordrhein-Westfalen), fotografiert am 05.03.2013. Im Kölner Dom findet am Freitag die nationale Trauerfeier für die Opfer des Germanwings-Absturzes statt. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Группа руферов взобралась на Кельнский собор 13.02.2016

Они выложили видеозапись на YouTube. Ранее такой же акцией отметились российские руферы.
Moskau, Roofer-Prozess, Verurteilter Roofer Vladimir Podresov Die Bilder wurden heute in Moskau von unserer Korrespondentin Yuliya Vishnevetskaya gemacht. Copyright: DW.

Дело о раскраске звезды на московской высотке: суд освободил обвиняемого 17.12.2015

20-летний руфер Подрезов частично признал свою вину. Суд заменил колонию на ограничение свободы.
Moskau, Roofer-Prozess, Verurteilter Roofer Vladimir Podresov Die Bilder wurden heute in Moskau von unserer Korrespondentin Yuliya Vishnevetskaya gemacht. Copyright: DW.

Жесткий оправдательный приговор: парашютисты на свободе, руфер за решеткой 10.09.2015

10 сентября суд огласил приговор по резонансному "делу руферов". Четверо фигурантов оправданы, один признан виновным. Репортаж DW из суда.

Дело руферов: образцово-показательный мыльный пузырь (10.09.2015) 10.09.2015

В Москве суд вынес решение по делу руферов. Четверых фигурантов оправдали, пятый получил более двух лет колонии. Почему судебную власть в РФ на Западе считают политизированной - в материале DW.

Игра мускулами НАТО и России: остановится ли гонка учений? - DW Новости (10.09.2015) 10.09.2015

На фоне украинского конфликта Россия не стесняется в демонстрации силы. Не отстает от нее и Запад.
08/20/2014 The star on the spire of the Stalinist building at Kotelnicheskaya Embankment in Moscow has been painted blue by unidentified people. Earlier, a Ukrainian flag was hoisted on the spire. Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Дело руферов: один из фигурантов приговорен к реальному сроку 10.09.2015

Суд в Москве оправдал четырех из пяти руферов. Фигурант дела Владимир Подрезов приговорен к двум годам и трем месяцам колонии.
08/20/2014 The star on the spire of the Stalinist building at Kotelnicheskaya Embankment in Moscow has been painted blue by unidentified people. Earlier, a Ukrainian flag was hoisted on the spire. Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Прокурор потребовал для московских руферов три года колонии 31.08.2015

Фигуранты дела отрицают свою причастность к покраске звезды на шпиле столичной выстоки и вывешиванию украинского флага. По их словам, они оказались на месте преступления случайно.
***Achtung: Nur zur mit Artjom Monachow abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Artikel über das Phänomen des Roofings, bei dem vor allem junge Russen und Ukrainer ohne Sicherung auf hohe Gebäude klettern und dort Fotos machen. *** Bilder sind von dem Roofer Artjom Monachow, der die Bilder in Moskau gemacht hat

Руфинг: хобби с риском для жизни 19.08.2015

Руферы - это взбирающиеся на крыши высоток любители пощекотать себе нервишки. Но процесс, начавшийся в Москве, демонстрирует, что руфинг может оказаться опасным и по-другому.

Самый опасный шпиль для руферов в Москве 17.08.2015

В Москве суд начал рассматривать дело руферов, которые год назад якобы выкрасили звезду на шпиле одной из сталинских высоток в цвета украинского флага. Их обвиняют в том, что сделали они это из "политической ненависти".

Самый опасный шпиль для руферов в Москве - DW Новости, 17.08.2015 17.08.2015

В Москве суд начал рассматривать дело руферов, которые год назад якобы выкрасили звезду на шпиле одной из сталинских высоток в цвета украинского флага. Их обвиняют в том, что сделали они это из "политической ненависти".

Украинский шпиль отчаянных руферов (17.08.2015) 17.08.2015

Руферам, которые в прошлом году якобы раскрасили шпиль московской высотки в цвета украинского флага, грозит до трех лет тюрьмы.
08/20/2014 The star on the spire of the Stalinist building at Kotelnicheskaya Embankment in Moscow has been painted blue by unidentified people. Earlier, a Ukrainian flag was hoisted on the spire. Ramil Sitdikov/RIA Novosti

"Высотное дело": Руферов обвинили в дестабилизации обстановки в России 17.08.2015

В Москве началcя суд по делу руферов. Обвинение уверено: звезду на высотке покрасили в цвета украинского флага из "политической ненависти". Руферы отрицают политические мотивы.
Genauere Ortsangaben sind leider nicht möglich, weil die Orte als verlassene Schätz gelten und vor eventuellen Vandalismus etc geschützt werden sollen. *** 1. Ein Sofa in einem rot gestrichenen verlassenen Haus. *** Foto: Dr. Anke Staudacher BITTE EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN Frau Dr. Staudacher erlaubt deren einmaligen Veröffentlichung im Rahmen dieser Bildergalerie.

Красота упадка: куда уходят сталкеры 19.06.2015

Любители заброшенных территорий, именуемые сталкерами, адресов не разглашают - объектов "не палят". Но фотографиями делиться не запрещается никому!
Ukrainian flag put up on Seven Sisters skyscraper in Moscow ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. AUGUST 20, 2014. A Ukrainian flag being taken down from the top of the Kotelnicheskaya Embankment building. (Photo ITAR-TASS/ Vyacheslav Prokofyev)

Блогозрение: Желто-синее безумие, или Цвета, за которые сажают 24.08.2014

Перекрашенная в цвета украинского флага звезда на высотке в Москве стала началом целого направления, получившего даже свое название - "желто-синяя Москва".