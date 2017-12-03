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В 2014 году украинский руфер покрасил в цвета украинского флага звезду на московской высотке. По этому делу проходили четверо парашютистов. Двое из них уже разбились.
Общая сумма компенсации парашютистам, с которых сняли обвинения, составит около 2 млн рублей. Суд счел, что они подверглись необоснованному уголовному преследованию.
Они выложили видеозапись на YouTube. Ранее такой же акцией отметились российские руферы.
20-летний руфер Подрезов частично признал свою вину. Суд заменил колонию на ограничение свободы.
10 сентября суд огласил приговор по резонансному "делу руферов". Четверо фигурантов оправданы, один признан виновным. Репортаж DW из суда.
В Москве суд вынес решение по делу руферов. Четверых фигурантов оправдали, пятый получил более двух лет колонии. Почему судебную власть в РФ на Западе считают политизированной - в материале DW.
На фоне украинского конфликта Россия не стесняется в демонстрации силы. Не отстает от нее и Запад.
Суд в Москве оправдал четырех из пяти руферов. Фигурант дела Владимир Подрезов приговорен к двум годам и трем месяцам колонии.
Фигуранты дела отрицают свою причастность к покраске звезды на шпиле столичной выстоки и вывешиванию украинского флага. По их словам, они оказались на месте преступления случайно.
Руферы - это взбирающиеся на крыши высоток любители пощекотать себе нервишки. Но процесс, начавшийся в Москве, демонстрирует, что руфинг может оказаться опасным и по-другому.
В Москве суд начал рассматривать дело руферов, которые год назад якобы выкрасили звезду на шпиле одной из сталинских высоток в цвета украинского флага. Их обвиняют в том, что сделали они это из "политической ненависти".
Руферам, которые в прошлом году якобы раскрасили шпиль московской высотки в цвета украинского флага, грозит до трех лет тюрьмы.
В Москве началcя суд по делу руферов. Обвинение уверено: звезду на высотке покрасили в цвета украинского флага из "политической ненависти". Руферы отрицают политические мотивы.
Любители заброшенных территорий, именуемые сталкерами, адресов не разглашают - объектов "не палят". Но фотографиями делиться не запрещается никому!
Перекрашенная в цвета украинского флага звезда на высотке в Москве стала началом целого направления, получившего даже свое название - "желто-синяя Москва".
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