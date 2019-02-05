Русский Север глазами швейцарского фотографа

"Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм

А где же сенсация?

Директор териберского Дома культуры рассказывает, что 15 лет назад, когда началась разруха, к ним часто приезжали журналисты: "Прибежал мальчик в черном пальтишке, как оказалось, компания НТВ, врывается ко мне в кабинет и спрашивает: "Ну, что у вас плохого? Как ничего, зачем я приехал?". Мы когда увидели этот репортаж, люди интервью перестали давать".