 Русский Север глазами швейцарского фотографа | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.02.2019

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Культура и стиль жизни

Русский Север глазами швейцарского фотографа

Фотографии Беата Швайцера вошли в книгу "Михайловна звонила" немецкого издательства Kehrer, которая без прикрас показывает, как живут люди на Крайнем Севере России.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    "Диксон. Границы льда", - так назвал Беат Швайцер свой фотопроект, снимки из которого тоже вошли в книгу "Михайловна звонила", вышедшую в немецком издательстве Kehrer. Поселок Диксон в Красноярском крае - самый северный населенный пункт России. В среднюю школу в Диксоне в этом учебном году пошли 37 учеников. Но если отопление не работает...

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Териберка - поселок на Кольском полуострове, в устье реки Териберки, которая впадает в Баренцево море. Когда-то здесь было два рыболовецких колхоза, рыбозаводы, разводили оленей и норку. Упадок начался еще в 1960-х годах. Многие жители уехали отсюда, в поселке немало полузаброшенных домов. Но новый мост построили.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Териберка стала известна всей России после выхода на экраны фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", который здесь снимался. Летом это почти курорт: солнце, белые ночи, пляж на берегу Баренцева моря, рыбалка... Но зимой заносы на дорогах - обычное дело, рассказывает местный житель Роман Коник: "В прошлую зиму дорога, в общей сложности, была закрыта полтора месяца! Вот так мы здесь на Севере и живем".

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Компоты в столовой в Териберке. Фотография - не постановочная. "Беат Швайцер принципиально остается наблюдателем, - говорится в предисловии к книге "Михайловна звонила". - Постановочные кадры, как и вообще любое вмешательство фотографа, для него табу".

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Миша Данов родился и вырос в Норильске. Отслужил в армии, вернулся в родной город. "Что изменилось? - спрашивает он. - Ничего". Миша Данов учится на слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики, вечерами играет на компе и встречается с друзьями. "Иногда мне кажется, что в моей жизни ничего не происходит", - говорит он.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    "Обогрев", - так назвал этот снимок Беат Швайцер. Лето в Норильске короткое и прохладное. А средняя годовая температура воздуха - почти минус 10 градусов. Так что у прохудившейся трубы мальчишкам погреться всегда приятно.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Невесты в Норильске. Точнее - конкурс красоты среди невест. Собственно, даже сразу несколько конкурсов. Можно получить "титул" самой красивой, самой романтичной, самой спортивной, самой харизматичной и самой экстравагантной. Хватит на всех...

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Памятник Урванцеву откроют только завтра, но почетный караул у него уже стоит. Исследователь Арктики, геолог Николай Николаевич Урванцев был в 1918 году командирован в район реки Норильской на поиски месторождений каменного угля для Колчака. Он нашел не только богатые залежи угля, но и медно-никелевых руд, - уже для советской власти. Экспедиция Урванцева построила первый дом будущего Норильска.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Норильск - самый северный город Земли с постоянным населением более 150 тысяч человек. Горнодобывающий и металлопроизводящий комбинат принес городу богатство - и сделал его одним из самых загрязненных экологически городов. Глобализация добралась и сюда...

    Автор: Ефим Шуман


  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    "Диксон. Границы льда", - так назвал Беат Швайцер свой фотопроект, снимки из которого тоже вошли в книгу "Михайловна звонила", вышедшую в немецком издательстве Kehrer. Поселок Диксон в Красноярском крае - самый северный населенный пункт России. В среднюю школу в Диксоне в этом учебном году пошли 37 учеников. Но если отопление не работает...

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Териберка - поселок на Кольском полуострове, в устье реки Териберки, которая впадает в Баренцево море. Когда-то здесь было два рыболовецких колхоза, рыбозаводы, разводили оленей и норку. Упадок начался еще в 1960-х годах. Многие жители уехали отсюда, в поселке немало полузаброшенных домов. Но новый мост построили.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Териберка стала известна всей России после выхода на экраны фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", который здесь снимался. Летом это почти курорт: солнце, белые ночи, пляж на берегу Баренцева моря, рыбалка... Но зимой заносы на дорогах - обычное дело, рассказывает местный житель Роман Коник: "В прошлую зиму дорога, в общей сложности, была закрыта полтора месяца! Вот так мы здесь на Севере и живем".

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Компоты в столовой в Териберке. Фотография - не постановочная. "Беат Швайцер принципиально остается наблюдателем, - говорится в предисловии к книге "Михайловна звонила". - Постановочные кадры, как и вообще любое вмешательство фотографа, для него табу".

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Миша Данов родился и вырос в Норильске. Отслужил в армии, вернулся в родной город. "Что изменилось? - спрашивает он. - Ничего". Миша Данов учится на слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики, вечерами играет на компе и встречается с друзьями. "Иногда мне кажется, что в моей жизни ничего не происходит", - говорит он.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    "Обогрев", - так назвал этот снимок Беат Швайцер. Лето в Норильске короткое и прохладное. А средняя годовая температура воздуха - почти минус 10 градусов. Так что у прохудившейся трубы мальчишкам погреться всегда приятно.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Невесты в Норильске. Точнее - конкурс красоты среди невест. Собственно, даже сразу несколько конкурсов. Можно получить "титул" самой красивой, самой романтичной, самой спортивной, самой харизматичной и самой экстравагантной. Хватит на всех...

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Памятник Урванцеву откроют только завтра, но почетный караул у него уже стоит. Исследователь Арктики, геолог Николай Николаевич Урванцев был в 1918 году командирован в район реки Норильской на поиски месторождений каменного угля для Колчака. Он нашел не только богатые залежи угля, но и медно-никелевых руд, - уже для советской власти. Экспедиция Урванцева построила первый дом будущего Норильска.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Норильск - самый северный город Земли с постоянным населением более 150 тысяч человек. Горнодобывающий и металлопроизводящий комбинат принес городу богатство - и сделал его одним из самых загрязненных экологически городов. Глобализация добралась и сюда...

    Автор: Ефим Шуман


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    Директор териберского Дома культуры рассказывает, что 15 лет назад, когда началась разруха, к ним часто приезжали журналисты: "Прибежал мальчик в черном пальтишке, как оказалось, компания НТВ, врывается ко мне в кабинет и спрашивает: "Ну, что у вас плохого? Как ничего, зачем я приехал?". Мы когда увидели этот репортаж, люди интервью перестали давать".

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  • В заброшенном здании школы

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    Лодейное образовалось в середине прошлого столетия как рабочий поселок. Отношения к старине не имеет никакого. Туда заселялись люди, которые приезжали со всей страны для обслуживания судоремонтных мастерских, рыбозавода. Когда началась перестройка и поселки объединили, об этих пяти километрах между ними как будто забыли.

  • Вид из окна

    "Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм

    Вид из окна школы

    Из окна школы можно увидеть ферму с коровами. По утрам в магазинчике, который одновременно и своего рода филиал "Почты России", можно купить молоко и творог. Магазин, который фигурирует в фильме "Левиафан", - старый, его открывали, чтобы создать антураж.

  • Больница в Териберке

    "Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм

    Больница, как в Припяти

    Когда Териберка разрослась, местное кладбище вынесли подальше, за территорию поселка, а на месте старого построили больницу. Но теперь и она похожа на здания в Припяти. "Скорую" вызывают из соседнего поселка. Если совсем плохо, то везут в Мурманск за 120 километров.

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    С 2002 года "Газпром" планирует построить в Териберке завод по производству сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения. Сначала была идея переселить всех людей в то же Лодейное и разрушить поселок, но местные жители отстояли свои дома.

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    "Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм

    "Замороженный" проект

    Уже много лет проект то "замораживают", то запускают. "Газпром" даже построил дорогу, "застолбил" место, как считают местные. Часть из них ждет рабочих мест, другая настроена скептически: люди живут здесь из-за потрясающей природы и опасаются, что "Газпром" ей навредит.

  • Берег моря

    "Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм

    Без главной декорации

    По новой дороге приезжают туристы. Многие хотят увидеть скелет кита, который фигурировал в "Левиафане", но его продали сразу после съемок, теперь на этом месте почти ничего нет, что напоминало бы о декорациях из фильма.

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    И часовня, и дайвинг-центр

    Совсем недавно в Териберке открылась гостиница, на берегу выстроили кафе и маленькую часовню. В процессе строительства находится небольшой дайвинг-центр.

  • Териберка

    "Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм

    Чтобы увидеть море

    Туристы приезжали в Териберку и раньше, чтобы увидеть Баренцево море, а также заняться кайтсёрфингом и другими экстремальными видами спорта, в том числе и зимними.

  • Териберка

    "Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм

    Морошка и крабы

    В Териберке много морошки, черники, голубики, брусники, грибов. В море водится треска, камчатский краб. Но промышленный вылов для местного населения сейчас запрещен.

    Автор: Виолетта Рябко


Контекст

Три российских города попали в список самых загрязненных

Пять из десяти самых загрязненных городов мира расположены на территории бывшего Советского Союза. К такому выводу пришли эксперты экологического центра Blacksmith Institute. (20.10.2006)  

Немецкий географ: В России недооценивают скорость таяния вечной мерзлоты

Быстрая деградация земель становится все более зримой проблемой российского Севера, рассказал DW Матиас Ульрих, изучающий в Якутии последствия глобального потепления. (03.12.2018)  

Чем живут промышленные города бывшего СССР

Фотографы из разных стран объездили постсоветские промышленные центры: Ижевск, Магнитогорск, Норильск, Выксу... Выставка их работ "Надежда" открыла Шестую биеннале современного искусства в Москве. (25.09.2015)  

Как Архангельская область борется с московским мусором

Жители одного из самых аполитичных регионов, где почти не митингуют, впервые столь массово вышли на улицу. Причина - московский мусор. Репортаж DW с протестующего русского севера. (02.12.2018)  

Будни Крайнего Севера

Из-за морозов дошкольные и учебные заведения нередко приходится закрывать. Взрослым же даже в лютые морозы, когда дышать на улице становится тяжело, приходится, как правило, идти на работу. Репортаж. (09.01.2008)  

Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

Беат Швайцер часто бывает на российском Крайнем Севере. Его фотографии вошли в книгу "Михайловна звонила", которая рассказывает, как говорится в предисловии, "об особых условиях жизни и умении с ними справиться". (06.02.2019)  

"Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм

Как сегодня живет Териберка - российский поселок, ставший после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" символом депрессии и безысходности. Териберка - глазами корреспондента DW. (16.08.2016)  

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