Русский Север глазами швейцарского фотографа

Фотографии Беата Швайцера вошли в книгу "Михайловна звонила" немецкого издательства Kehrer, которая без прикрас показывает, как живут люди на Крайнем Севере России.
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