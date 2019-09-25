"Русская прачечная" - схема самого масштабного из известных вывода денег из России.

"Русская прачечная" - схема отмывания денег, через которую из России были выведены колоссальные суммы - не менее 22 миллиардов долларов только за три года, с 2011 по 2014-й. Мошенники получали фиктивные решения молдавского суда по взысканию с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы.



Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, "чудесным" образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах. Большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались "отмытыми".