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"Русская прачечная"

"Русская прачечная" - схема самого масштабного из известных вывода денег из России.

"Русская прачечная" - схема отмывания денег, через которую из России были выведены колоссальные суммы - не менее 22 миллиардов долларов только за три года, с 2011 по 2014-й. Мошенники получали фиктивные решения молдавского суда по взысканию с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы.

Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, "чудесным" образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах. Большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались "отмытыми".

FILE-In this Feb. 1, 2019 file photo the Deutsche Bank headquarters is seen behind a lamp ahead of the annual press conference in Frankfurt, Germany. President Donald Trump has gone to court to fight an attempt by the House to obtain his business records. On Monday the president and three of his children filed suit in federal court in New York against Deutsche Bank and Capital One. (AP Photo/Michael Probst) |

В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank 25.09.2019

Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России.

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование (05.03.2019) 05.03.2019

Опубликовано новое международное расследование об отмывании денег из России через инвестбанк "Тройка Диалог". К схеме может быть причастен друг президента Путина - виолончелист Сергей Ролдугин.
Gründer des internationalen Preises Aurora Prize Ruben Wardanjan In der armenischen Hauptstadt Erewan wird am Sonntag der internationale Aurora Prize für herausragende Leistungen zur Rettung der Menschenleben und Verbreitung der Ideen des Humanismus verliehen.

Схема банка "Тройка Диалог" помогала преступникам из РФ отмывать деньги 05.03.2019

О роли "Тройка Диалог", банков-мошенников и виолончелиста Ролдугина в системе сомнительных движений капиталов из России DW рассказал автор расследования "Тройка Прачечная" Паул Раду.
Banknote, 1000 russische Rubel | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В России задержан один из фигурантов дела "Русской прачечной" 22.02.2019

Житель московского региона Александр Коркин заключен под стражу, сообщили в МВД РФ. В рамках преступной схемы из России выведены 37 млрд рублей.
25/01/2016 ++ Gebrauchte 50-Euro-Scheine in einem transparenten Plastikbeutel auf einem Schreibtisch - Beweisstücke im Fall des Cedar-Geldwäsche-Netzwerks, das ab 13.11.2018 vor einem Pariser Gericht verhandelt wird. EINSCHRÄNKUNG: Nur im Fall der Berichterstattung über den Cedar-Fall verwenden. Copyright: Zollkriminalamt

В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную" 22.02.2019

В Германии конфисковано имущество на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной". Это первый серьезный удар в ЕС по одной из крупнейших схем отмывания денег из России.
ARCHIV - 10.01.2018, Brandenburg, Sieversdorf: ILLUSTRATION - Mehrere Eurobanknoten liegen in einem Briefumschlag auf einem Tisch. (zu dpa Korruptionsverdacht gegen Firma aus Südniedersachsen vom 15.11.2018) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ конфискованы дома и деньги на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной" 20.02.2019

Четыре здания в Германии, а также деньги в ФРГ и Латвии конфискованы в рамках расследования крупнейшей схемы по отмыванию денег из России. Общая сумма изъятых средств составляет около 50 миллионов евро.
Businessman in dark suit and with tie putting money in his pocket

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании денег 28.02.2018

Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным - кузеном президента РФ.
Feb. 14, 2016 - Chisinau, Chisinau, Moldova - Main entrance of the Parliament of Moldova building in Chisinau Chisinau Moldova PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa131 (c) Imago/ZUMA Press

В Молдавии протестуют против молчания РФ по "Русской прачечной" 23.03.2017

Кишинев отказался от участия в заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Туда неофициально поедут только депутаты от президентской Партии социалистов.
A Chinese clerk counts US dollar bills at a bank in Huaibei city, east Chinas Anhui province, 11 July 2011. China reported a jump in its foreign-exchange reserves and an increase in bank lending, reflecting continued inflationary pressures in the worlds No.2 economy. Chinas foreign exchange reserves rose by $152.8 billion in the second quarter, to $3.1975 trillion. The increase was smaller than the first quarters $197.3 billion jump.

Какую роль в "Русской прачечной" играли молдавские суды 22.03.2017

Более 30 граждан Молдавии проходят по делу об отмывании денег по схеме, получившей название "Ландромат" или "Русская прачечная". Эксперты считают, что подобная история может повториться.
Various Swiss Franc notes lay on a table in this file picture illustration at a bank in Warsaw, July 18, 2011. The Swiss National Bank said on December 18, 2014 it would impose negative interest rates on cash held by other banks at the central bank, seeking to discourage safe-haven buying by investors anxious about the crisis in Russia and oil's slide. Picture taken July 18, 2011. REUTERS/Kacper Pempel/Files (POLAND - Tags: POLITICS BUSINESS)

В "Русской прачечной" Швейцария была связующим звеном 22.03.2017

Вскрыта схема по отмыванию денег из России через многие страны мира. О том, как схема действовала в Швейцарии, DW рассказала журналистка местного издания.
Bundles of US money, photo Bündel von US Dollarnoten Symbolbild. Bündel von U.S. Dollarnoten auf einem Haufen.

Что известно об отмывании 20 млрд долларов в "Русской прачечной" 21.03.2017

Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России. DW рассказывает о главных выводах расследования.