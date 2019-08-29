 Руслан Рябошапка назначен генеральным прокурором Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 29.08.2019

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Украина

Руслан Рябошапка назначен генеральным прокурором Украины

За кандидатуру замглавы офиса президента Руслана Рябошапку проголосовали 312 депутатов. Прежний генпрокурор Юрий Луценко ушел в отставку в первый день работы Верховной рады девятого созыва.

Президент Украины Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка

Верховная рада девятого созыва на первом заседании в четверг, 29 августа, проголосовала за назначение нового генерального прокурора Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского. За 42-летнего замглавы офиса президента Руслана Рябошапку отдали свои голоса 312 народных депутатов. Зеленский подписал указ о назначении Рябошапки в ночь на 30 августа.

Юрий Луценко, руководивший Генеральной прокуратурой с мая 2016 года, ранее в тот же день направил украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявление с просьбой уволить его с должности. В начале августа Луценко заявил, что покинет свой пост, как только Верховная рада девятого созыва приступит к работе.

Контекст

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Рябошапка обещает переаттестацию в органах прокуратуры

Незадолго до голосования парламентариев Рябошапка анонсировал "полную перезагрузку системы" в случае своего назначения. Он отметил, что намерен организовать переаттестацию в органах прокуратуры. Генеральная прокуратура будет переименована в "Офис генерального прокурора", заявил Рябошапка в интервью журналистам. По его словам, ведомство должно стать "центром, единым органом в государстве, который ведет политику борьбы с преступностью".

В ноябре 2018 года Юрий Луценко впервые подал заявление об отставке с поста генпрокурора на имя тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Этот шаг был связан с расследованием дела об убийстве члена городской администрации Херсона Екатерины Гандзюк. Однако Порошенко не подписал прошение Луценко, поскольку тогда за отставку генпрокурора проголосовали 36 парламентариев, а еще 116 депутатов выступили против.

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