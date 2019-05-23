Украинский журналист и блогер

Руслан Коцаба - украинский журналист и блогер. В мае 2015 года приговорен к 3,5 годам лишения свободы за препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины, но в июле 2016 года освобожден после того, как апелляционный суд оправдал его. В начале мая 2019 года стал лауреатом Ахенской премии мира, что вызвало резкую критику в соцсетях и СМИ из-за его ранних (в 2011 году) антисемитских высказываний. 22 мая того же года отказался от Ахенской премии, до этого.отмежевался от своих антисемитских заявлений,