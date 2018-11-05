 ″Русал″ намерен зарегистрироваться в России | Новости из Германии о России | DW | 05.11.2018

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Россия

"Русал" намерен зарегистрироваться в России

"Русал" планирует перейти с острова Джерси в российскую юрисдикцию. В компании отметили, что это решение отвечает интересам акционеров.

Надпись Русал на бруске алюминия

Совет директоров российского производителя алюминия "Русал", находящегося под санкциями США, принял решение о перерегистрации с острова Джерси в Россию. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник, 5 ноября, на Гонконгской фондовой бирже. 

После тщательного рассмотрения совет директоров решил, что исполнение российских законов "О международных компаниях" и "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" отвечает интересам компании и ее акционеров, отмечается в заявлении. Пакет законов о создании российской альтернативы офшорам Владимир Путин подписал в начале августа. Тогда же "Русал" объявил о возможности перейти в российскую юрисдикцию.

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Теперь алюминиевому гиганту потребуется одобрение российских властей, кроме того, "Русалу" необходимо привести нормативные документы в соответствие с законодательством РФ. Также компании предстоит выпустить российские акции. При этом в "Русале" отметили, что перевод в Россию "зависит от многих факторов" и может не состояться.

Санкции против "Русала"

Компания "Русал" подпала под санкции США, введенные в апреле после публикации "Кремлевского доклада" о российских бизнесменах, компаниях, чиновниках и топ-менеджерах госкорпораций. Позже США заявили о готовности снять санкции с "Русала", если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".

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    Автор: Ирина Филатова


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