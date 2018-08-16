 ″Русал″ заявил о возможном переходе в российскую юрисдикцию | Новости из Германии о России | DW | 17.08.2018

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Россия

"Русал" заявил о возможном переходе в российскую юрисдикцию

Смена юридического адреса "увязывается" с новым законом о создании российских офшоров, говорится в заявлении компании "Русал". Окончательное решение пока не принято.

Компания Русал

Компания "Русал" рассматривает возможность смены юридического адреса с острова Джерси на Российскую Федерацию. Этот вопрос "тщательно изучил" совет директоров "Русала" на заседании 16 августа, передает ТАСС в пятницу, 17 августа, со ссылкой на сообщение компании, распространенное на Гонконгской фондовой бирже.

Контекст

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Переход в другую юрисдикцию может отвечать интересам акционеров и "увязывается с принятыми 3 августа в РФ законами о международных компаниях и создании специальных административных районов", отмечается в документе. Вместе с тем "Русал" указывает, что окончательное решение "еще находится в стадии обсуждения" и будет представлено на рассмотрение акционерам.

Закон о российских офшорах

3 августа президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании специальных административных районов, которые должны стать альтернативой зарубежным офшорным зонам. Зарегистрироваться в российских офшорах на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае смогут лишь иностранные юридические лица, которые возьмут на себя обязательство в течение полугода инвестировать в регион 50 млн рублей.

Компания "Русал" подпала под санкции США, введенные в апреле после публикации "Кремлевского доклада" о российских бизнесменах, компаниях, чиновниках и топ-менеджерах госкорпораций. Позже США заявили о готовности снять санкции с "Русала", если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".

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    Автор: Елена Барышева


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