 РУСАДА могут вновь лишить аккредитации | Новости из Германии о России | DW | 23.11.2019

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Россия

РУСАДА могут вновь лишить аккредитации

Комитет по соответствию WADA рекомендовал признать РУСАДА несоответствующим антидопинговым стандартам. Россию могут не допустить к Олимпиаде-2020 в Токио.

Емкость с допинг-пробой российского спортсмена в руках сотрудника Московской антидопинговой лаборатории

Допинг-проба в Московской антидопинговой лаборатории

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим антидопинговым стандартам. В заявлении комитета, обнародованном в пятницу, 22 ноября, говорится о "серьезных последствиях" для РУСАДА. Результатом может стать лишение аккредитации и недопуск России до участия в следующих летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Контекст

Комиссия WADA требует наказаний за систематическое применение допинга в российской легкой атлетике. Какие выводы будут сделаны? Дисквалифицируют ли спортсменов? Ответы ищут масс-медиа ФРГ. (11.11.2015)

Система предоставления спортсменам из РФ права выступать под нейтральным флагом будет пересмотрена. Процесс восстановления ВФЛА приостановлен из-за очередного скандала. (22.11.2019)

РФ изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить бывшим звездам спорта, которые сегодня являются высокопоставленными спортивными чиновниками, заявил Юрий Ганус в интервью NYT. (15.10.2019)

Как заявил глава комитета Джонатан Тейлор в интервью немецкому телеканалу ARD, он ожидает, что предложенные рекомендации одобрит исполнительный комитет WADA, который 9 декабря на внеочередном заседании должен принять окончательное решение о штрафных мерах против РУСАДА.

Ранее в тот же день стало известно, что приостановлено восстановление полноценного членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Новый виток допингового скандала

23 сентября была обнародована информация, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую им ранее передали для изучения.

Позже, 15 ноября, в интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что в России были изменены результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов. По его словам, данные о пробах на допинг "скрывались и подменялись", чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в правительстве РФ или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.

В свою очередь, министр спорта РФ Павел Колобков выступил с заявлением о том, что никаких манипуляций не было, но указал на технические проблемы.

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  • Йоханн Мюлегг

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  • Флойд Лэндис

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  • Адриан Муту

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Наркоман или дамский угодник?

    В 2004 году румынский футболист Адриан Муту попался на употреблении кокаина. Наказанием ему стали 7 месяцев дисквалификации и более 17 млн евро штрафа в пользу его тогдашнего клуба "Челси". Сам Муту, впрочем, настаивал на том, что принимал таблетки для улучшения сексуальной потенции, а не наркотики. На тот момент 25-летнему форварду, кажется, не поверили даже его подруги из числа топ-моделей.

  • Мартина Хингис

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Кокаиновый сок

    В 2007 году допинг-проба швейцарской теннисистки Мартины Хингис дала положительный результат. В крови спортсменки нашли следы кокаина. Хингис отрицала употребление наркотиков и предположила, что кто-то подсыпал ей кокаин в апельсиновый сок. То-то у него вкус был странный, говорила она. Двухлетняя дисквалификация - таким был вердикт спортивных функционеров.

  • Тайлер Хэмилтон

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Братская кровь

    Американец Тайлер Хэмилтон выиграл индивидуальную гонку на шоссе на Играх 2004 года. Но через месяц после триумфа велосипедиста уличили в использовании запрещенного метода переливания крови. Хэмилтон уверял, что посторонние кровяные тельца в его организме произведены стволовыми клетками его мертворожденного брата-близнеца. И лишь спустя 7 лет признал, что это было лишь отговоркой.

  • Деннис Митчелл

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Подарок жене ко дню рождения

    Американец Деннис Митчелл стал олимпийским чемпионом 1992 года в эстафете 4х100. А спустя 6 лет в его крови обнаружили повышенное содержание тестостерона. Рецепт от Митчелла звучал так: 5 бутылок пива и (по меньшей мере) 4 половых акта. "У жены был день рождения, она заслужила особенный подарок", - пояснил спортсмен. В IAAF сексуальное достижение американца оценили в 2 года дисквалификации.

    Автор: Йоша Вебер, Илья Коваль


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