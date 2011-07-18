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Руперт Мердок

Бывший репортер News of the World найден мертвым

Бывший репортер News of the World найден мертвым 18.07.2011

Британский журналист Шон Хор, первым рассказавший о практике прослушивания телефонов бульварной газетой News of the World, найден мертвым. Полиция не обнаружила следов насильственной смерти.
In this photo provided by Microsoft Corp., News Corp. chairman Rupert Murdoch is shown taking part in a panel discussion Tuesday, May 15, 2007 at Microsoft's annual CEO summit meetings in Redmond, Wash. (AP Photo/Microsoft Corp., Gary Voth, HO)

Империи Мёрдока грозит новый удар в Великобритании 08.07.2011

Скандальный британский таблоид, принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку, прекращает работу. Журналистов газеты подозревают в незаконных прослушках. Скандал станет испытанием и для премьер-министра страны.
Скандальная бульварная газета News of the World будет закрыта

Скандальная бульварная газета News of the World будет закрыта 08.07.2011

Концерн Мёрдока объявил о закрытии известной британской бульварной газеты News of the World. Сотрудники издания прослушивали телефоны знаменитостей, а также жертв терактов и других преступлений.
Chairman and CEO of News Corporation, USA, Rupert Murdoch listens to questions during a media conference at the World Economic Forum in Davos, Switzerland on Wednesday Jan. 28, 2009. Business participants will search for solutions to the financial crisis with some 40 world leaders, but without the top finance officials of the new U.S. administration who are occupied by the crisis or by the confirmation process at home. (AP Photo/Virginia Mayo)

Немецкие издательства: новости в интернете могут стать платными 06.08.2009

Кризис в рекламном бизнесе заставил издательские дома искать дополнительные источники дохода. Одним из них мог бы стать платный новостной сервис в интернете.
CEO of The Climate Group, UK, Steve Howard, center, speaks during a panel discussion regarding climate change at the World Economic Forum in Davos, Switzerland on Wednesday Jan. 28, 2009. Business participants will search for solutions to the financial crisis with some 40 world leaders, but without the top finance officials of the new U.S. administration who are occupied by the crisis or by the confirmation process at home. (AP Photo/Virginia Mayo)

Участники давосского форума переоценивают ценности 29.01.2009

Нам необходима экономика, основанная на иных ценностях, и мы должны определить, какие институты могут их заложить, подчеркивает Мария Рамос, один из организаторов проходящего в Давосе Всемирного экономического форума.
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Кому достанется грузинская телекомпания «Имеди»? 27.03.2008

Грузинский СМИ, который, возможно, возобновит вещание в апреле, сейчас в центре имущественных споров. После смерти его основателя Патаркацишвили владельцем «Имеди» назвался некий Джозеф Кей. Семья Патаркацишвили против.

Мердок купил акции немецкого платного канала 08.01.2008
Eurogeldscheine Copyright (2002) by BilderBox.com; Erwin Wodicka, A-4062 Breitbrunn

Мердок привлекает в Россию новые инвестиции 11.05.2005

Европейский банк реконструкции и развития выделит рекордную для рекламного рынка ссуду российскому подразделению News Corporation.
Der australische Medienunternehmer Rupert Murdoch

Экспансия Мердока в Америке 10.04.2003

British Airways и Air France с 31 октября прекращают эксплуатацию авиалайнеров Concord / Эпидемия атипичной пневмонии оказала негативное влияние и на фирму Escada / Bosch намерен купить компанию Buderus.