Руперт Мердок

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Британский журналист Шон Хор, первым рассказавший о практике прослушивания телефонов бульварной газетой News of the World, найден мертвым. Полиция не обнаружила следов насильственной смерти.
Скандальный британский таблоид, принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку, прекращает работу. Журналистов газеты подозревают в незаконных прослушках. Скандал станет испытанием и для премьер-министра страны.
Концерн Мёрдока объявил о закрытии известной британской бульварной газеты News of the World. Сотрудники издания прослушивали телефоны знаменитостей, а также жертв терактов и других преступлений.
Кризис в рекламном бизнесе заставил издательские дома искать дополнительные источники дохода. Одним из них мог бы стать платный новостной сервис в интернете.
Нам необходима экономика, основанная на иных ценностях, и мы должны определить, какие институты могут их заложить, подчеркивает Мария Рамос, один из организаторов проходящего в Давосе Всемирного экономического форума.
Грузинский СМИ, который, возможно, возобновит вещание в апреле, сейчас в центре имущественных споров. После смерти его основателя Патаркацишвили владельцем «Имеди» назвался некий Джозеф Кей. Семья Патаркацишвили против.
Европейский банк реконструкции и развития выделит рекордную для рекламного рынка ссуду российскому подразделению News Corporation.
British Airways и Air France с 31 октября прекращают эксплуатацию авиалайнеров Concord / Эпидемия атипичной пневмонии оказала негативное влияние и на фирму Escada / Bosch намерен купить компанию Buderus.
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