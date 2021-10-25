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В Румынии один из самых низких уровней вакцинации в ЕС. Этой осенью пандемия ударила по стране с новой силой. Больницы переполнены, персонала не хватает. В сельских регионах готовность вакцинироваться особо низкая. Спецрепортаж DW.
До сих пор опасной зоной из-за коронавируса среди стран ЕС считалась лишь Словения. Институт имени Роберта Коха причислил к зонам высокого риска и Беларусь.
Свою помощь Греции предоставили Израиль, Кипр, Румыния, Украина, Франция, Швеция и Швейцария. Турции в борьбе с огнем помогают Азербайджан, Казахстан и США.
Ранее Чехия из-за конфликта с Россией объявила персонами нон грата десятки дипломатов из РФ. В знак солидарности с Прагой аналогичные меры приняли Словакия и страны Балтии.
Экс-премьер значительно опередила действующего президента Игоря Додона. Оба политика ранее вышли во второй тур выборов. Майя Санду считается проевропейским и прозападным политиком.
Победа прозападного политика Майи Санду на выборах президента сравнима с тектоническим сдвигом. Ее успех может стать началом осуществления европейской мечты Молдовы, считает Роберт Шварц.
Командировка врачей из Норвегии и Румынии в Италию - первая операция помощи такого рода, организованная ЕС с начала пандемии коронавируса.
Правительство Румынии сформирует Флорин Кыцу, который сейчас занимает пост министра финансов. Кыцу на должность премьера выдвинул президент страны.
Судьи в Бухаресте сочли доказанным, что Траян Бэсеску во времена социалистической Румынии предоставлял информацию тайной полиции секуритате.
Страны Балтии, Польша и Румыния призвали все страны Европы содействовать расследованию преступлений тоталитаризма.
Во время голосования Эстония набрала 132 голоса, ее конкурент Румыния - лишь 58. Грузия и Латвия не прошли в финальный раунд.
Социал-демократическая партия во главе с Ливиу Драгни набрала 23,39 процента голосов, оппозиционная Национал-либеральная партия - 26,8 процента.
По мнению прокуратуры Румынии, Ион Илиеску способствовал насилию после свержения коммунистического режима Николае Чаушеску в 1989 году. Экс-президента обвиняют в преступлениях против человечности.
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ на конференции в Вашингтоне заявила, что ее страна остается "лояльным другом еврейского народа и самым сильным голосом в поддержку израильского государства в Европе".
Хотя газопровод через Балтику уже строят, ряд стран ЕС пытаются остановить или замедлить этот проект. Ставший председателем в Совете ЕС Бухарест активно ищет компромисс по "Северному потоку-2".
С 2019 года Румыния будет председательствовать в Совете Евросоюза. По мнению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, Бухарест не до конца понимает, что значит возглавлять страны ЕС.
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