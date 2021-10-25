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Румыния

Коронавирусный коллапс в Румынии: почему румыны не хотят прививаться (25.10.2021) 25.10.2021

В Румынии один из самых низких уровней вакцинации в ЕС. Этой осенью пандемия ударила по стране с новой силой. Больницы переполнены, персонала не хватает. В сельских регионах готовность вакцинироваться особо низкая. Спецрепортаж DW.
Ungefähr 200 Menschen demonstrierten am Samstag, dem 15. Mai, in der Rumänischer Hauptstadt Bukarest, um die Impfung in Frage zu stellen. Sie verweigern den Impfschutz und werfen der Regierung vor, eine Zwangsimpfung der Bevölkerung durchzuführen und eine medizinische Diktatur zu errichten. Und alle Rechte: DW / Cristian Ștefănescu via Cristian Stefanescu

Коронавирус: Румыния и Литва объявлены в ФРГ зонами повышенного риска 03.10.2021

До сих пор опасной зоной из-за коронавируса среди стран ЕС считалась лишь Словения. Институт имени Роберта Коха причислил к зонам высокого риска и Беларусь.

06.08.2021++++ Flames rise as a wildfire burns at the village of Afidnes, north of Athens, Greece August 6, 2021. REUTERS/Costas Baltas

Европейские пожарные и спецтехника помогут Греции в борьбе с огнем 07.08.2021

Свою помощь Греции предоставили Израиль, Кипр, Румыния, Украина, Франция, Швеция и Швейцария. Турции в борьбе с огнем помогают Азербайджан, Казахстан и США.
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Румыния высылает помощника российского военного атташе 26.04.2021

Ранее Чехия из-за конфликта с Россией объявила персонами нон грата десятки дипломатов из РФ. В знак солидарности с Прагой аналогичные меры приняли Словакия и страны Балтии.

Проевропейски настроенная Майя Санду победила на выборах президента Молдовы 16.11.2020

Экс-премьер значительно опередила действующего президента Игоря Додона. Оба политика ранее вышли во второй тур выборов. Майя Санду считается проевропейским и прозападным политиком.
CHISINAU, MOLDOVA - NOVEMBER 1: Leader of the Party of Action and Solidarity, presidential candidate Maia Sandu casts her vote in the 2020 Moldovan presidential election in Chisinau, Moldova on November 1, 2020. Stringer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Победа на выборах Майи Санду - начало новой эры для Молдовы 16.11.2020

Победа прозападного политика Майи Санду на выборах президента сравнима с тектоническим сдвигом. Ее успех может стать началом осуществления европейской мечты Молдовы, считает Роберт Шварц.
A robot helping medical teams treat patients suffering from the coronavirus disease (COVID-19) is pictured at a patients' room, in the Circolo hospital, in Varese, Italy April 1, 2020. REUTERS/Flavio Lo Scalzo TPX IMAGES OF THE DAY

Румыния и Норвегия отправили в Италию врачей для борьбы с COVID-19 07.04.2020

Командировка врачей из Норвегии и Румынии в Италию - первая операция помощи такого рода, организованная ЕС с начала пандемии коронавируса.
Prime Minister-designate Florin Citu attends a news conference after being nominated to form a transitional government, in Bucharest, Romania, February 26, 2020. Inquam Photos/George Calin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA

Президент Румынии выдвинул на пост премьера Флорина Кыцу 26.02.2020

Правительство Румынии сформирует Флорин Кыцу, который сейчас занимает пост министра финансов. Кыцу на должность премьера выдвинул президент страны.
Traian Basescu, President of Romania, leaves a press conference in Berlin, Germany, Friday, Jan. 31, 2014. (AP Photo/Michael Sohn)

Суд признал экс-президента Румынии Бэсеску осведомителем секуритате 20.09.2019

Судьи в Бухаресте сочли доказанным, что Траян Бэсеску во времена социалистической Румынии предоставлял информацию тайной полиции секуритате.
ARCHIV - Am 24. August 1939 unterzeichneten der Außenminister des Deutschen Reiches, Joachim von Ribbentrop (l) und der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow (vorn) in Moskau den deutsch-russischen Nichtangriffspakt. Hinten neben Ribbentrop Josef Stalin, ganz rechts Friedrich Gaus, daneben U. Pavlov. Der Hitler-Stalin-Pakt bleibt auch 70 Jahre nach seinem Abschluss am Vorabend des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 für Polen ein nationales Trauma. Das Bündnis zwischen den beiden mächtigeren Nachbarn Polens, Deutschland und Russland steht im kollektiven Bewußtsein für die «vierte Teilung» des Landes. Der Einmarsch der Roten Armee am 17. September in Ostpolen - eine direkte Folge des Vertrages - sei ein «Dolchstoß Foto: dpa (zu dpa-Korr Hitler-Stalin-Pakt bleibt für Polen ein Trauma vom 19.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Страны Балтии, Польша и Румыния почтили память жертв нацизма и сталинизма 23.08.2019

Страны Балтии, Польша и Румыния призвали все страны Европы содействовать расследованию преступлений тоталитаризма.
NEW YORK, NY - APRIL 23: The United Nations Security Council meets at U.N. headquarters, April 23, 2019 in New York City. Member nations of the Security Council are considering a resolution concerning sexual violence in conflict, which would classify rape as a weapon of war. The United States has threatened a veto on the measure due to language on reproductive and sexual health, on grounds that such language could imply support for abortion. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Эстония избрана непостоянным членом Совбеза ООН на два года 08.06.2019

Во время голосования Эстония набрала 132 голоса, ее конкурент Румыния - лишь 58. Грузия и Латвия не прошли в финальный раунд.
A man casts his vote holding a child in Bucharest, Romania, Sunday, May 26, 2019. Romanians vote in the European Parliament elections and a referendum called by Iohannis on judicial system laws.(AP Photo/Vadim Ghirda) |

Правящая партия Румынии потерпела поражение на выборах в Европарламент 27.05.2019

Социал-демократическая партия во главе с Ливиу Драгни набрала 23,39 процента голосов, оппозиционная Национал-либеральная партия - 26,8 процента.
21.10.2015 *** Former Romanian President Ion Iliescu (C) shakes hands with a gendarme upon leaving the prosecutors' offices in Bucharest, Romania, October 21 2015. Iliescu faced Supreme Court prosecutors at a criminal investigation on Wednesday into the storming of peaceful demonstrations in Bucharest in 1990 by tens of thousands of miners. REUTERS/Inquam Photos THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA. Reuters/Inquam Photos

Дело экс-президента Румынии о восстании 1989 года передано в суд 08.04.2019

По мнению прокуратуры Румынии, Ион Илиеску способствовал насилию после свержения коммунистического режима Николае Чаушеску в 1989 году. Экс-президента обвиняют в преступлениях против человечности.
06.12.2017 A picture taken from the Mount of Olives shows the Old City of Jerusalem with the Dome of the Rock mosque in the centre, on December 6, 2017. President Donald Trump is set to recognise Jerusalem as Israel's capital, upending decades of careful US policy and ignoring dire warnings from Arab and Western allies alike of a historic misstep that could trigger a surge of violence in the Middle East. / AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images)

Румыния объявила о переносе посольства в Израиле в Иерусалим 24.03.2019

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ на конференции в Вашингтоне заявила, что ее страна остается "лояльным другом еврейского народа и самым сильным голосом в поддержку израильского государства в Европе".
Europaparlament, EU- und Rumänien-Flagge Autor: Cristian Ștefănescu, DW

ЕС во главе с Румынией может пересмотреть "Северный поток-2"? 25.01.2019

Хотя газопровод через Балтику уже строят, ряд стран ЕС пытаются остановить или замедлить этот проект. Ставший председателем в Совете ЕС Бухарест активно ищет компромисс по "Северному потоку-2".
ARCHIV - Ein Demonstrant hält am 01.01.2007 in Bukarest einerumänische und eine EU-Fahne. Der Weg für Serbien ist frei: Nach jahrelangem Warten wird das Land EU-Beitrittskandidat. Rumänien und Serbien haben sich in letzter Minute über den Schutz der walachischen Minderheit in Serbien geeinigt. Foto: Robert Ghement dpa (zu dpa 1695 vom 01.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Юнкер усомнился в способности Румынии руководить ЕС 29.12.2018

С 2019 года Румыния будет председательствовать в Совете Евросоюза. По мнению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, Бухарест не до конца понимает, что значит возглавлять страны ЕС.
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