Коронавирусный коллапс в Румынии: почему румыны не хотят прививаться (25.10.2021)

В Румынии один из самых низких уровней вакцинации в ЕС. Этой осенью пандемия ударила по стране с новой силой. Больницы переполнены, персонала не хватает. В сельских регионах готовность вакцинироваться особо низкая. Спецрепортаж DW.