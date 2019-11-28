Руководство Tesla одобрило покупку участка под Берлином

Руководство американского автоконцерна Tesla в субботу, 18 января, дало согласие на подписание договора с федеральной землей Бранденбург о покупке участка земли площадью около 300 га для строительства фабрики по производству электромобилей. Об этом сообщил в воскресенье, 19 января, официальный представитель правительства федеральной земли Бранденрбург Флориан Энгельс (Florian Engels).

Ожидается, что с лета 2021 года в муниципалитете Грюнхайде в округе Одер-Шпрее ежегодно будут сходить с конвейера 150 000 электрокаров Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 000 автомобилей в год. Стоимость участка, который концерн Tesla покупает для строительства автозавода, составляет 41 млн евро. Ранее продажу концерну Tesla земельного участка под Берлином одобрил комитет по финансам ландтага Бранденбурга.

Протесты против строительства завода Tesla

18 января в Грюнхайде около 200 местных жителей вышли на акцию протеста против "строительства автомобильной фабрики в лесу". Параллельно в муниципалитете проходила также демонстрация в поддержку строительства завода Tesla. По данным полиции, в этом мероприятии приняли участие около 30 человек, а по данным организаторов - 50. Участок, на котором планируется построить завод электромобилей Tesla, находится в водоохранной зоне.

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