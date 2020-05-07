 Руководство Lufthansa не исключает возможность банкротства концерна | Экономические новости из Германии | DW | 29.05.2020

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Экономика

Руководство Lufthansa не исключает возможность банкротства концерна

Немецкий авиаперевозчик ведет с государством спор об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи. В руководстве Lufthansa полагают, что банкротство может стать более выгодным вариантом.

Самолеты Lufthansa

Немецкий авиаконцерн Lufthansa в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи впервые заявил, что рассматривает возможность своего банкротства. Особый вариант банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами, имеет явные преимущества над государственной помощью, пояснил представитель наблюдательного совета Lufthansa в интервью журналу Focus, обнародованном в пятницу, 29 мая.

Такое банкротство, к примеру, позволит Lufthansa приостановить возврат денег за билеты на общую сумму 1,8 млрд евро, а также упростит увольнение персонала и закрытие нерентабельных дочерних компаний. В итог лишиться работы могут не до 10 тысяч человек, а гораздо больше. "Отказ от пакета помощи станет сигналом федеральному правительству о необходимости новых переговоров с Брюсселем", - цитирует Focus одного из членов наблюдательного совета Lufthansa.

Ежечасные миллионные убытки

Lufthansa, по собственным оценкам, в настоящее время несет убытки в размере 1 млн евро в час. Это означает, что резервы на сумму 4 млрд евро будут израсходованы уже осенью. Поэтому банкротство при сохранении контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года.

Наблюдательный совет Lufthansa 27 мая отверг условия предоставления государственного пакета помощи. Согласно сообщениям, это было вызвано требованием комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, чтобы немецкий авиаконцерн в обмен на госпомощь уступил конкурентам права на взлет и посадку самолетов.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


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