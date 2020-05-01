 Руководство КНДР намерено усилить ядерное сдерживание | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.05.2020

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Мир

Руководство КНДР намерено усилить ядерное сдерживание

Военный комитет правящей партии КНДР изучил наращивание ядерного сдерживания и повышение огневой мощи артиллерии. На заседании присутствовал Ким Чен Ын, сообщило государственное информагентство.

Ким Чен Ын на фоне логотипа Трудовой партии Кореи

Снимок Ким Чен Ына, опубликованный 24 мая 2020 года

Руководство находящейся практически в полной международной изоляции КНДР стремится повысить ядерную мощь своей армии. Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи на расширенном заседании рассмотрел "новые направления политики по дальнейшему наращиванию ядерного сдерживания", а также "приведению стратегических сил в состояние повышенной боевой готовности". Участники встречи обсудили меры "существенного повышения огневой мощи артиллерии Корейской народной армии", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в воскресенье, 24 мая, не приводя подробности.

По данным ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на мероприятии. Агентство опубликовало снимки Кима, сделанные, как утверждается, во время заседания. Подтверждения этой информации из иных, независимых источников нет. В последний раз северокорейские СМИ сообщали о публичном появлении Ким Чен Ына 1 мая, а до этого - 11 апреля. Это породило слухи о состоянии здоровья северокорейского лидера. Среди возможных причин  отсутствия Ким Чен Ына на публике назывались тяжелая болезнь, операция на сердце и даже смерть.

Встречи лидеров США и КНДР

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Сохэ и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына в феврале 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Впоследствии информагентства КНДР и Южной Кореи неоднократно сообщали о запусках ракет на северокорейской территории. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любые испытания баллистических ракет.

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    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

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    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Инфографика: Куда могут долететь северокорейские ракеты

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