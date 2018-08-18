Рудольф Гесс

Вунзидель: зловещая тень заместителя Гитлера исчезла с его могилой

Более 20 лет могила Рудольфа Гесса в баварском городке Вунзиделе служила местом паломничества для неонацистов. Однако теперь, к облегчению горожан, зловещая тень нацистского преступника исчезла вместе с его могилой.