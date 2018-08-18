Рудольф Гесс

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Правые экстремисты провели в Берлине акцию в честь годовщины смерти Рудольфа Гесса. Контрдемонстранты из числа левых бросали в оппонентов и в полицию камни и бутылки.
Антифашисты помешали организации в берлинском районе Шпандау акции по случаю годовщины смерти Рудольфа Гесса.
Более 20 лет могила Рудольфа Гесса в баварском городке Вунзиделе служила местом паломничества для неонацистов. Однако теперь, к облегчению горожан, зловещая тень нацистского преступника исчезла вместе с его могилой.
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