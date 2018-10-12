 РПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом | Новости из Германии о России | DW | 15.10.2018

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Россия

РПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом

Решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом принято на заседании Священного Синода РПЦ в Минске.

Минское епархиальное управление, где проходило заседание Священного Синода РПЦ

Минское епархиальное управление, где проходило заседание Священного Синода РПЦ

Синод Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник, 15 октября в Минске заявил о полном разрыве эвхаристического общения с Константинопольским патриархатом. 

Контекст

Как православные верующие в Беларуси воспринимают возможную независимость УПЦ от Москвы, на примере Могилева выясняла DW. (15.10.2018)

Синод Вселенского патриархата приступает к процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви. DW выяснила, как оценивают этот шаг украинские политики и эксперты. (12.10.2018)

Патриарх Кирилл потерпел историческое поражение. Но журналист Константин Эггерт видит в этом исторический шанс для РПЦ стать свободнее и обрести новую роль в обществе. (12.10.2018)

Это было первое в истории заседание Синода РПЦ в Республике Беларусь. Оно проходило под председательством патриарха Московский и всея Руси Кирилла. Заседание началось с опозданием из-за затянувшегося общения главы РПЦ с Александром Лукашенко, и, как сообщает корреспондент DW, продолжалось шесть часов. Когда уже смеркалось, к журналистам вышли председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и митрополит Волоколамский Иларион, викарий Патриарха Московского и всея Руси. Легойда озвучил рутинные решения синода, а митрополит Иларион - оценку и ответные меры в отношении Константинопольского патриархата за решение начать процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Вынужденное решение

"На сегодняшнем заседании синода было принято решение о полном разрыве эвхаристического общения с Константинопольским патриархатом", - цитирует слова Илариона корреспондент DW. Митрополит заявил, что это было вынужденное решение, "но другого решения не мог принять наш Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата". Он напомнил, что несколько дней назад Константинополь "восстановил в священном сане отлученного от церкви лидера украинского раскола Филарета Денисенко и лидера еще одной раскольнической группировки, было принято решение об отмене акта Константинопольского патриархата 1686 года о включении Киевской митрополии в состав Московского патриархата".

Иерарх добавил, что Белорусская православная церковь как каноническое подразделение РПЦ в Беларуси присоединяется к этому решению. 

Митрополит Иларион призвал прихожан реагировать спокойно на данное решение. По его словам, в практическом плане для них это означает, что священники Московского и Константинопольского патриархатов не смогут совершать совместные богослужения, а миряне не смогут причащаться в храмах Вселенского патриархата.

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    Автор: Григорий Аросев


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