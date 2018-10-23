 РПЦ не хочет подчиняться решениям Константинополя | Новости из Германии о России | DW | 23.10.2018

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Россия

РПЦ не хочет подчиняться решениям Константинополя

Константинополь "продолжает говорить языком диктата и принуждения", заявляет Вахтанг Кипшидзе в ответ на слова патриарха Варфоломея о том, что он не отступит в вопросе автокефалии украинской церкви.

В непосредственной близости: власть и церковь в России

В непосредственной близости: власть и церковь в России

Русская православная церковь (РПЦ) не хочет подчиняться решениям Константинопольского патриарха Варфоломея по Украине. "Русская церковь, как и любая другая поместная Православная церковь, не обязана подчиняться решениям Константинопольского патриархата, поскольку каноны Вселенских Соборов, о которых говорит патриарх Варфоломей, не наделяют его никакими властными полномочиями вне своего патриархата", - заявил представитель Московского патриархата Игорь Якимчук во вторник, 23 октября, агентству "Интерфакс".

Контекст

Профессор Мюнстерского университета Томас Бремер рассказал DW, почему РПЦ так резко отреагировала на автокефалию украинской церкви и какие последствия для православия может иметь решение Константинополя. (16.10.2018)

Церковь оказалась последним оплотом Путина в Украине, и сдавать его он не намерен. О том, как Москва влияет на формирование в Украине единой православной церкви - Сергей Руденко специально для DW. (17.10.2018)

"Мы разочарованы тем, что Константинопольский патриархат продолжает говорить языком диктата и принуждения по отношению к нашей Церкви", - сказал в тот же день заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе агентству РИА "Новости".

Патриарх Варфоломей 22 октября заявил, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви и что Россия последует этому решению, так как "у нее нет другого выбора". Он также указал на то, что "в России действует "черная пропаганда", которая "бьет по Константинопольскому патриархату".

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    Автор: Григорий Аросев


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