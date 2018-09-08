 РПЦ грозит Константинополю расколом из-за автокефалии для Украины | Новости из Германии о России | DW | 08.09.2018

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Россия

РПЦ грозит Константинополю расколом из-за автокефалии для Украины

В Москве заявляют, что средства церковной дипломатии из-за статуса УПЦ "исчерпаны". РПЦ не исключает разрыва отношений с Константинопольской церковью.

Крещенские купания в России, январь 2017 г.

Московский патриархат заявил, что не исключает разрыв отношений с Константинопольской церковью из-за решения предоставить Украинской православной церкви (УПЦ) автокефалии. Как сообщил представитель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу, 8 сентября, "средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны". Комментаруя недавнюю встречу патриарха Кирилла и главы Константинопольской церкви Варфоломея, на которой обсуждалась судьба УПЦ, Иларион заявил, что "внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа", но другая сторона "не только не услышала" аргументы РПЦ, но и поступила "подло и вероломно".

Контекст

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"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви, конечно, эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем", - добавил Иларион. По его мнению, в случае предоставления автокефалии Украине, "константинопольский патриарх уже не будет иметь никакого права называться главой трехсотмиллионого православного населения планеты". Иларион заявил, что РПЦ готова на ответные меры, но не уточнил, о каких именно действиях может пойти речь.

Ранее в субботу стало известно, что вселенский патриархат в Константинополе в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) назначил двух экзархов в Киев. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады. РПЦ заявила, что направление экзархов в Киев является нарушением церковных канонов. Помимо этого, Александр Щипков, первый заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом, сказал, что действия патриарха Варфоломея должны стать предметом рассмотрения "межправославного церковного суда".

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


 

Контекст

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