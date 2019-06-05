 Рост экономики Китая замедлился до минимума с 1992 года | Экономические новости из Германии | DW | 15.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Рост экономики Китая замедлился до минимума с 1992 года

Экономический рост КНР во втором квартале текущего года составил 6,2 процента, сообщило статистическое управление в Пекине.

Юани

Темпы роста китайской экономики продолжают замедляться. По итогам второго квартала 2019 года ВВП этой страны вырос на 6,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило в понедельник, 15 июля, Государственное статистическое управление в Пекине. Это самый низкий показатель с 1992 года.

В первом квартале текущего года экономика КНР выросла на 6,4 процента, таким образом, средний показатель первого полугодия составил 6,3 процента.

Замедление экономического роста - следствие торговой войны с США

Аналитики связывают замедление роста китайской экономики с торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном, в ходе которого обе стороны в несколько этапов ввели штрафные пошлины. Эксперты предполагают, что рост ВВП Китая будет и дальше замедляться, несмотря на все меры властей. "Во втором полугодии китайская экономика может вырасти лишь на 6,0 или 6,1 процента", - полагает, в частности, экономист Ни Вен из компании Hwabao Trust.

Контекст

В КНР Дуйсбург известнее Берлина. Одно из ответвлений Нового Шелкового пути заканчивается в этом городе на Рейне. Тут надеются, что развитие тесных связей с КНР поможет решить местные проблемы. (27.06.2019)

Накануне саммита G20 в Осаке СМИ сообщили, что Вашингтон и Пекин договорились о "перемирии" в войне пошлин между США и Китаем. Карикатурист Сергей Елкин спрашивает: "Кто кого укротил?" (27.06.2019)

В 2018 году ВВП Китая вырос на 6,6 процента, его объем составил 90,03 трлн юаней, годом ранее показатель роста равнялся 6,8 процента, в 2016-м - 6,7 процента.

В конце июня США и Китай договорились о временном перемирии в торговой войне и возобновлении переговоров об урегулировании конфликта. Вашингтон согласился пока не вводить дополнительные пошлины на товары из КНР на сумму 300 млн долларов. С середины 2018 года две крупнейшие экономики мира ввели взаимные штрафные пошлины, что привело к замедлению роста мировой экономики. США обвиняют КНР в нечестной конкуренции.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также: 

  • Großbritannien Erster Güterzug aus China trifft nach 18 Tagen in London ein (Reuters/S. Wermuth)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Новый шелковый путь уже существует

    Новый шелковый путь стал реальностью - если у кого-то еще оставались на этот счет вопросы. Инициатива "Один пояс и один путь", выдвинутая властями КНР в 2013 году, с каждым днем обретает более конкретные очертания.

  • China Seidenstraße London-Jiwu (Reuters/T. Peter)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    8 стран, 18 дней, 12 тысяч километров

    С 2017 года поезда из Китая приходят прямо в Лондон. И их становится все больше. Чтобы добраться из китайского города Иу до британской столицы, этот поезд за 18 дней преодолел 12 тысяч километров. На фото: встреча "Первого китайско-европейского грузового поезда" по возвращению из Великобритании в КНР, апрель 2017 года.

  • China Frachtzug von Weihai nach Duisburg (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Tang Ke)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Взрывной рост объема перевозок

    В 2011 году товарный поезд из Китая приходил в немецкий Дуйсбург один раз в месяц. Сегодня каждую неделю прибывает 35 железнодорожных составов. Дуйсбург поэтому называют "самым китайским городом в Германии". Железнодорожные перевозки, судя по всему, не очень рентабельны, так что китайские власти их субсидируют. Данные о размерах субсидий расходятся, а в Пекине их не комментируют.

  • 300 Jahre Duisburger Hafen (DW/C. Grün)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    "Самый китайский город Германии"

    Поставки из Китая дали толчок развитию крупнейшего речного порта мира в Дуйсбурге. Традиционный бизнес - торговля сталью и углем - переживает кризис. "Сделки с Китаем стали важнейшим сегментом роста для Дуйсбурга", - говорит руководитель порта Эрих Штааке. Спустя 300 лет существования порт стал ключевым перевалочным пунктом в торговле между КНР и Евросоюзом.

  • Infografik One belt, one road - Chinas neue Seidenstraße RUS

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Первый поезд из Китая в Вену

    В минувшем году первый поезд по Новому шелковому пути прибыл в Вену. По итогам 2018 года китайские поезда через Казахстан, Россию и Беларусь отправлялись на регулярной основе в 14 европейских стран - от Испании и Великобритании до Эстонии и Финляндии. К следующему году власти КНР надеются довести число прибывающих в Европу составов до 5000.

  • Griechenland COSCO Group-Schiffe am Hafen von Piräus (Imago Images/ZUMA Press)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай обеспечивает доступ к европейским портам

    С покупкой крупнейшего в Греции порта, Пирейского, Китай сделал важный шаг на пути укрепления транзитных позиций в Евросоюзе. 51 процент акций порта принадлежит сегодня государственной китайской компании COSCO. Но это только начало: Пекин вовлекает и другие страны ЕС в проект воссоздания Шелкового пути, который должен быть завершен к 2050 году.

  • Merkel Macron Juncker Jinping in Frankreich (Reuters/P. Wojazer)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Италия: сюрприз для европейских партнеров

    24 марта 2019 года Италия стала первой из стран "большой семерки", заявившей о готовности присоединиться к инициативе КНР. На деле это даст Китаю, например, приоритетный доступ к стратегически важным портам Генуи и Триеста. В ЕС действия Рима не вызвали восторга: поэтому президент Франции в конце марта провел встречу с председателем КНР, пригласив на нее канцлера ФРГ и главу Еврокомиссии.

  • China Seidenstraßen-Gipfel Briefmarken (picture-alliance/dpa/C. Bin/Imaginechina)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    ЕС и Китай: переоценка рисков

    "Если некоторые страны верят, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то скоро они удивятся, обнаружив себя в зависимости (от них. - Ред.)", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас, комментируя решение Италии присоединиться к проекту "Один пояс и один путь". В этом свете власти Германии предлагают заключить меморандум между ЕС и КНР, единый для всех стран-членов Евросоюза.

  • China Goldene Zeiten sind vorbei - Investoren schauen sich um (picture-alliance/dpa/R. Dela Pena)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Европейцы: дисбаланс в торговле с КНР

    "Каждую неделю из Чунцина в Германию отправляются пять полностью загруженных поездов, но только один такой поезд идет в обратном направлении", - заметил председатель Торговой палаты ЕС по КНР Йорг Вутке. Растущее недоверие Брюсселя выразил глава Еврокомиссии Юнкер, назвав Китай "конкурентом в экономике" и "системным противником".

  • Peking Belt and Road Forum for International Cooperation; Xi Jinping; Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай старается развеять страхи

    Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем с 25 по 27 апреля форуме, посвященном новому транспортному коридору между Китаем и Европой, попытался развеять страхи партнеров. Он пообещал придерживаться строгих экологических норм и законов по борьбе с коррупцией. Форум посетил президент России Владимир Путин (на фото с Си Цзиньпином). Страны ЕС, не считая Италии, были представлены на уровне министров.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:47

Станет ли Казахстан главным перевалочным пунктом между Китаем и Европой?

Контекст

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

Евросоюзу выгодно развивать сотрудничество с Китаем, но европейцы все больше осознают риски, исходящие от китайской модели госкапитализма. Фотогалерея DW. (26.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай  

Станет ли Казахстан главным перевалочным пунктом между Китаем и Европой?  

Новый "Шелковый путь": чем могут обернуться инвестиции из Китая для его партнеров  

Также по теме

Trade Talks zwischen USA und China

МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая 05.06.2019

Из-за торгового конфликта Пекина и Вашингтона Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста китайской экономики на 2019 и 2020 годы.

China Qingdao - Containerverladung im Hafen

Показатели китайской внешней торговли неожиданно упали в конце 2018 года 14.01.2019

Вопреки ожиданиям экспертов, объемы китайского экспорта и импорта снизились в декабре 2018 года. Из-за торгового конфликта с США продажи новых китайских автомобилей упали впервые с 1990-х годов.

Реклама

Самые читаемые

Трамп предложил конгрессменам-демократкам "вернуться в свои страны"  

Навигационная система Galileo частично вышла из строя  

Инфографика: С "зеленой энергетикой" и без угля - что ждет энергорынок  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно