 Рост экономики Германии замедлился до 1,5 процента | Новости из Германии о Германии | DW | 15.01.2019

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Германия

Рост экономики Германии замедлился до 1,5 процента

После двух лет, в течение которых рост ВВП Германии сохранялся на уровне 2,2 процента, в 2018 году экономика ФРГ выросла лишь на 1,5 процента. Против ожиданий экономистов стране удалось избежать "технической рецессии".

Производство турбин на заводе в Хайденхайме (Баден-Вюртемберг)

Германская экономика в 2018 году росла девятый год подряд, однако темпы роста оказались самыми медленными за пять лет. Как сообщило во вторник, 15 января, Федеральное статистическое ведомство на основании предварительных данных, ВВП страны в прошлом году увеличился на 1,5 процента. В 2017 и 2016 годах рост составил 2,2 процента.

Контекст

По итогам 2018 года на торговых площадках Америки, Европы и Азии сильно подешевели акции, нефть и многие металлы. Международные инвесторы настроились на трудный 2019 год. (29.12.2018)

Многие немецкие компании имеют тесные связи с Россией и работают на ее рынке. DW - о возможных последствиях для экономики Германии новых американских санкций против РФ. (19.04.2018)

По итогам года можно говорить, что Германия избежала "технической рецессии" (спада экономики два квартала подряд), которой опасались экономисты. После роста ВВП в первой половине года, в третьем квартале был зафиксировано снижение экономических показателей, и предполагалось, что оно продолжится и в четвертом квартале. Однако, по данным статистиков, в конце года появились "признаки небольшого оживления экономики".

Показатели внешней торговли Германии продолжили расти, однако экспорт немецких товаров увеличился не так сильно, как в предыдущие годы. Охлаждение глобальной конъюнктуры привело к тому, что рост экспорта из ФРГ снизился до 2,4 процента. Импорт увеличился на 3,4 процента.

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    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

  • Уровень цен в ряде стран Европы

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    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

  • Структура расходов жителей Германии

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    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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Контекст

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

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Deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2018 um 1,5 % gewachsen

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