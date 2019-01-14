Рост экономики Германии замедлился до 1,5 процента

Германская экономика в 2018 году росла девятый год подряд, однако темпы роста оказались самыми медленными за пять лет. Как сообщило во вторник, 15 января, Федеральное статистическое ведомство на основании предварительных данных, ВВП страны в прошлом году увеличился на 1,5 процента. В 2017 и 2016 годах рост составил 2,2 процента.

По итогам года можно говорить, что Германия избежала "технической рецессии" (спада экономики два квартала подряд), которой опасались экономисты. После роста ВВП в первой половине года, в третьем квартале был зафиксировано снижение экономических показателей, и предполагалось, что оно продолжится и в четвертом квартале. Однако, по данным статистиков, в конце года появились "признаки небольшого оживления экономики".

Показатели внешней торговли Германии продолжили расти, однако экспорт немецких товаров увеличился не так сильно, как в предыдущие годы. Охлаждение глобальной конъюнктуры привело к тому, что рост экспорта из ФРГ снизился до 2,4 процента. Импорт увеличился на 3,4 процента.

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Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Здоровая конкуренция давит на цены Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Жить нынче дорого А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".

