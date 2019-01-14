Рост экономики Германии замедлился до 1,5 процента

После двух лет, в течение которых рост ВВП Германии сохранялся на уровне 2,2 процента, в 2018 году экономика ФРГ выросла лишь на 1,5 процента. Против ожиданий экономистов стране удалось избежать "технической рецессии".
Германская экономика в 2018 году росла девятый год подряд, однако темпы роста оказались самыми медленными за пять лет. Как сообщило во вторник, 15 января, Федеральное статистическое ведомство на основании предварительных данных, ВВП страны в прошлом году увеличился на 1,5 процента. В 2017 и 2016 годах рост составил 2,2 процента.
По итогам года можно говорить, что Германия избежала "технической рецессии" (спада экономики два квартала подряд), которой опасались экономисты. После роста ВВП в первой половине года, в третьем квартале был зафиксировано снижение экономических показателей, и предполагалось, что оно продолжится и в четвертом квартале. Однако, по данным статистиков, в конце года появились "признаки небольшого оживления экономики".
Показатели внешней торговли Германии продолжили расти, однако экспорт немецких товаров увеличился не так сильно, как в предыдущие годы. Охлаждение глобальной конъюнктуры привело к тому, что рост экспорта из ФРГ снизился до 2,4 процента. Импорт увеличился на 3,4 процента.
Смотрите также: