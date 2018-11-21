Рост цен на социально значимые продукты в РФ в 2019 году превысит инфляцию

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к тому, что рост цен на социально значимые товары в России в 2019 году обгонит инфляцию. Подобный прогноз специально для газеты "Известия" подготовили эксперты аналитического центра при правительстве РФ. К примеру, как сообщает издание в четверг, 22 ноября, сахар-песок может вырасти в цене на 11 процентов при заложенном уровне инфляции в 4,3 процента.

Под "социально значимыми" понимаются некоторые продукты питания, лекарства и товары для детей, на которые установлен льготный НДС в размере 10 процентов. Его величина в наступающем году не изменится. Однако, согласно расчетам экспертов аналитического центра при правительстве РФ, цены на пастеризованное молоко вырастут на 6,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия - на 5,9%, свинина подорожает на 4,3%, яйца куриные - на 4,2 процента.

Рост цен по цепочке

Эти показатели во многом зависят от глубины переработки продуктов. Чем длиннее производственная цепочка, тем сильнее в итоге скажется повышение НДС на конечной цене. Причем, как подчеркивают "Известия", указанные цифры рассчитаны по так называемому "консервативному сценарию", при котором не учитывается возможные колебания цен на сырье, рост зарплат работников и прибыли предприятий. Таким образом, реальный рост цен может оказаться еще выше прогнозируемого.

Величина НДС в России с 1 января 2019 года повышена с 18 до 20 процентов. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы РФ летом 2018 года.

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