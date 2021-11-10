Фигуранты "ростовского дела" о тюрьме и деньгах от Навального

Ян Сидоров и Влад Мордасов после освобождения из колонии, где они отбывали срок по "ростовскому делу", рассказали, как изменились их взгляды и на что они потратят премию, переданную Навальным.