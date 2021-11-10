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Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Госдума приняла в первом чтении законопроект "об общих принципах организации публичной власти в регионах". Политологи считают, что он "фактически убивает местное самоуправление". Так ли это?
На издевательства пожаловались около 300 заключенных в Саратовской области. Ранее обнародовали кадры с избиениями и изнасилованиями.
На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?
Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.
Часть жителей России обнаружила, что их сертификаты вакцинации стали недействительными. Какую реакцию спровоцировал инцидент, который российские власти назвали "сбоем"?
Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.
Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!
Озвученный в деле Ивана Сафронова немецкий след якобы ведет к Демури Воронину, арестованному в начале года в Москве по схожим обвинениям. DW поговорила с теми, кто его знал.
В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.
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Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.
В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.
Россия осторожно разворачивается в сторону низкоуглеродного развития своей экономики. Ближайшее десятилетие может стать для нее эпохой турбулентности, предупреждают эксперты.
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