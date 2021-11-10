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Россия

Russian President Vladimir Putin attends a meeting on energy sector development at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 6, 2021. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Путинская вертикаль придет в каждую деревню 10.11.2021

Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Russia, Moscow. Building of the Russian State Duma. KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Russia Moscow Building of The Russian State DUMA KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Зачем России закон о публичной власти и кто ему не рад? 09.11.2021

Госдума приняла в первом чтении законопроект "об общих принципах организации публичной власти в регионах". Политологи считают, что он "фактически убивает местное самоуправление". Так ли это?

Пытки в российских тюрьмах стали привычным делом (09.11.2021) 09.11.2021

На издевательства пожаловались около 300 заключенных в Саратовской области. Ранее обнародовали кадры с избиениями и изнасилованиями.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

Galerist Marat Gelman im Interview mit DW, Budva, Montenegro, Oktober 2021 Quelle: DW via Natalia Smolentceva

Марат Гельман: Проблема Путина похожа на проблему Сталина 09.11.2021

Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.
A woman, wearing a face mask to protect against coronavirus, shows her QR code to a police officer also wearing a face mask to protect against coronavirus in a Moscow Metro (Subway) station with a poster of the 75th anniversary of the end of World War II, on the left, in Moscow, Russia, Friday, April 17, 2020. Russian President Vladimir Putin has postponed next month's Victory Day celebrations marking the 75th anniversary of the end of World War II, citing the worsening coronavirus pandemic. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (Sergei Kiselev, Moscow News Agency photo via AP)

"Обнуление" QR-кодов вакцинации в России. К чему это привело 08.11.2021

Часть жителей России обнаружила, что их сертификаты вакцинации стали недействительными. Какую реакцию спровоцировал инцидент, который российские власти назвали "сбоем"?

Karikatur von Sergey Elkin. Aschenputtel schaut auf einen Kürbis und sagt: Was ist passiert! Mein QR-Code wurde zu Kürbis!

Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так 08.11.2021

Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.
ARCHIV - Die Anlandestelle der Ostsee-Erdgaspipeline der Firma Nord Stream, aufgenommen am 23.03.2012 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Röttgen: Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 muss auf den Prüfstand am 18.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох 08.11.2021

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.

Локдаун добил экономику. Почему грустят генералы. Климатический "Стар Треп" – "Заповедник", выпуск 191, 07.11.21 07.11.2021

Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!
Ivan Safronov, an adviser to the director of Russia's state space corporation, stands in a cage in a courtroom in Moscow, Russia, Thursday, July 16, 2020. Safronov, who rose to prominence as a journalist writing about Russia's defense industry, was arrested earlier this month on treason charges. The case against Safronov has elicited outrage and is seen by many as retaliation for his work as a journalist. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Немец в деле Сафронова: кто такой Демури (Дитер) Воронин 05.11.2021

Озвученный в деле Ивана Сафронова немецкий след якобы ведет к Демури Воронину, арестованному в начале года в Москве по схожим обвинениям. DW поговорила с теми, кто его знал.
Copyright: Sergey Elkin. Thema: Anhäufung von Fällen von angeblicher Verletzung religiöser Gefühle Bildbeschreibung: ein älteres Ehepaar sitzt vor dem Fernseher, der Moderator in der Sprechblase: Unsere Nachrichtensendung beginnen wir mit der Liste derjenigen, die in ihren religiösen Gefühlen verletzt wurden, danach kommt die Liste derjenigen, die sich entschuldigt haben.

Чувства верующих все ранимее, или "Оскорбление и наказание" 05.11.2021

В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.
04/10/2019 *** Aktivisten Jan Sidorov (links) und Vladislav Mordasov im Gerichtssaal in Rostow am Don

Фигуранты "ростовского дела" о тюрьме и деньгах от Навального 05.11.2021

Ян Сидоров и Влад Мордасов после освобождения из колонии, где они отбывали срок по "ростовскому делу", рассказали, как изменились их взгляды и на что они потратят премию, переданную Навальным.
U.S. President Joe Biden, left, and Russia's President Vladimir Putin, right, meet at the start of the U.S.-Russia summit at Villa La Grange in Geneva, Switzerland, Wednesday, June 16, 2021. (Denis Balibouse/Pool Photo via AP)

Комментарий: За "разрядку" Байдена и Путина заплатят Навальный и Украина? 04.11.2021

Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.

04.11.2021 Tag der Einheit des Volkes in Russland und Corona-Lockdown. Wie können sich die geimpfte Personen und ungeimpfte in Russland einigen?

С Днем народного единства! А как же прививка? 04.11.2021

В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.
6668433 08.10.2021 Wind turbines of the Adygea wind farm are seen in the area of the Kelemetov farm, in the Republic of Adygea, Russia. Vitaly Timkiv / Sputnik

Путь к декарбонизации. Как России достичь углеродной нейтральности 04.11.2021

Россия осторожно разворачивается в сторону низкоуглеродного развития своей экономики. Ближайшее десятилетие может стать для нее эпохой турбулентности, предупреждают эксперты.
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