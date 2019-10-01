 Россия сообщила о скором проведении саммита в ″нормандском формате″ | Новости из Германии об Украине | DW | 02.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Россия сообщила о скором проведении саммита в "нормандском формате"

Перспективы проведения встречи в "нормандском формате" прорабатываются в связи с подписанием "формулы Штайнмайера", заявил Кремль. Германия заявила, что открыта дверь к реализации дальнейших пунктов минских соглашений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Россия сообщила, что уже в ближайшее время возможно проведение саммита в "нормандском формате" по урегулированию на востоке Украины. "Представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в Москве в среду, 2 октября.

Он отметил, что проведение саммита в "нормандском формате" стало возможным благодаря подписанию так называемой "формулы Штайнмайера", которая предусматривает предоставление сепаратистским регионам Донбасса особого статуса в день выборов в местные органы власти по украинским законам и под контролем ОБСЕ. Предоставление им особого статуса на постоянной основе станет возможно лишь после того, как результаты этих выборов признает ОБСЕ.

Контекст

Что такое "формула Штайнмайера", почему на ней настаивает Россия, чего опасается Украина и как "формулу" оценивают эксперты из стран "нормандской четверки" - разбиралась DW. (20.09.2019)

Каким образом отставка спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера повлияет на разрешение конфликта в Донбассе? DW выясняла у экспертов в Киеве мнения и ожидания украинской стороны. (02.10.2019)

Результативное заседание в Минске

"Формулу Штайнмайера" подписали представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске. Контактная группа также договорилась о разведении сил и средств на участке Золотое и Петровское 7 октября.

Согласование "формулы Штайнмайера" приветствовал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске сегодня привела к столь ожидаемому прогрессу. Это открывает двери саммиту №4 и другим этапам по реализации минских соглашений", - сказал Мас. В "нормандскую четверку" входят Украина, Россия, Германия и Франция.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) 2 октября подтвердила стремление Берлина к проведению нового саммита в "нормандском формате". Она назвала подписание "формулы Штайнмайера" важным шагом на пути к реализации минских договоренностей.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Символ города с неясным будущим

    Визитная карточка Донецка - один из лучших футбольных стадионов Европы "Донбасс Арена" - не раз подвергался обстрелам, после которых стеклянный фасад получил серьезные повреждения. Их устранили, но сам стадион пустует, уже год город живет без футбола. На стоянках для VIP-гостей разгружают гуманитарную помощь от благотворительного фонда Рината Ахметова, на чьи деньги и был построен стадион.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Война не смогла изуродовать красоту парков

    Зеленый газон на "Донбасс Арене", которая три года назад принимала чемпионат Европы по футболу, как и тогда в полном порядке. По-прежнему красив и ухожен и парк вокруг стадиона, откуда открывается прекрасный вид на донецкие терриконы. Сейчас в парке - все почти как в мирное время, только безлюдно.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Отдых на набережной - тишина теперь особенно ценится

    Отреставрированная к Евро-2012 набережная реки Кальмиус была и остается одним из самых любимых мест отдыха жителей Донецка. Но сохраняющаяся тревожная обстановка мало располагает к отдыху. Даже во время перемирия здесь можно слышать взрывы или автоматные очереди.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    История края, погребенная под руинами

    Одна из первых жертв обстрела летом прошлого - Донецкий краеведческий музей, в его здание попало 15 снарядов. "Мы не допускали, что целенаправленно будут обстреливать объекты культуры, но предполагали, что можем попасть под перекрестный огонь", - вспоминают сотрудники музея. Их усилия спрятать и уберечь экспонаты оказались тщетны. Снаряды уничтожили целые экспозиции и ценные древние артефакты.

  • Donezk heute Palast der Jugendlichen

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Страшные шрамы войны

    Разрушенный дворец молодежи "Юность", что в центре города, сильно пострадал от артобстрелов в августе 2014 года. О реконструкции или полном сносе здания (слишком оно не вписывалось в современный облик Донецка) шла речь еще в мирное время. После обстрелов территория вокруг дворца была обустроена силами волонтеров. В сохранившихся помещениях и сейчас проходят художественные выставки и репетиции.

  • Donezk heute Stalins Café

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    В центре Донецка - украинская речь

    К удивлению жителей в центре Донецка по-прежнему работает кафе "Львовская мастерская шоколада" с фирменными изделиями и украинским языком обслуживания клиентов. Эта сеть кафе широко распространена по всей территории Украины. Правда, ассортимент шоколадных изделий в Донецке стал сейчас довольно скудным. Но уютное заведение со львовским колоритом дончане посещают все также охотно.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Цветы у подножия памятнику Шевченко

    Возложение цветов у подножия памятника Тарасу Шевченко - обязательный ритуал и для новых властей Донецка. Сам памятник стоит прямо перед зданием областной администрации, где сейчас заседает правительство самопровозглашенной "ДНР". Демонстрируя почтение национальному поэту, "ДНР" старается отвести от себя обвинения в антиукраинизме. Хотя именно здесь больше года назад был разогнан местный майдан.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Новые билборды в "ДНР"

    В центре Донецка ко Дню Победы появились билборды с портретом Сталина в военной форме, украшенной георгиевской ленточкой. Как долго они будут висеть - пока непонятно. Кстати, с 1924 по 1961 годы Донецк именовался Сталино.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Основатель Донецка - Джон Юз

    "Мы требуем референдума о возвращении Юзовки (название Донецка до 1924 года) в состав Великобритании!" - такая инициатива пользователей соцсетей была откликом на захлестнувшие Донбасс весной 2014 года сепаратистские настроения. Ирония ее авторов была не лишена исторической подоплеки. Ведь Донецк, взяв в пример английские города, начинал строить в конце XIX века британский промышленник Джон Юз.

    Автор: Ирина Куприянова, Донецк


Смотреть видео 01:48

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии - выступление в ООН в Нью-Йорке (25.09.2019)

Контекст

Боль и надежда: Донецк сегодня

В центре Донецка, почти не тронутого войной, возникает иллюзия мирной жизни. Только раскаты майского грома жители города часто принимают за взрывы и очередные обстрелы. (11.05.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии - выступление в ООН в Нью-Йорке (25.09.2019)  

Олег Сенцов: Я бы хотел, чтобы Путин ответил в суде в Гааге  

Архитектура санкций против Кремля сыплется? Почему Киев против России в ПАСЕ. DW Новости  

Также по теме

Minsk Martin Sajdik OSZE Interview

Контактная группа по Донбассу подписала "формулу Штайнмайера" 01.10.2019

“Формула Штайнмайера” определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Кроме того в Минске согласовали разведение сил в Петровском и Золотом.

Kiew Selenskij Briefing Trilaterale Kontaktgruppe

"Формула Штайнмайера": капитуляция Киева или шанс завершить войну в Донбассе? 02.10.2019

Украина согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой в Донбассе должны пройти выборы, после чего регион получит особый статус. Президент Зеленский заверяет, что формула - "не страшилка".

New York UN Generalversammlung Zelenskij

Украина согласовала "формулу Штайнмайера" по Донбассу 01.10.2019

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовали "формулу Штайнмайера", - заявил, отвечая на вопрос журналиста, президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

Самые читаемые

Как казнили главных нацистских преступников  

В Германии выкормили 19 новорожденных и осиротевших щенков (фото)  

Контактная группа по Донбассу подписала "формулу Штайнмайера"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно