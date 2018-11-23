 Россия разбомбила в Сирии позиции боевиков за применение хлора | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.11.2018

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Мир

Россия разбомбила в Сирии позиции боевиков за применение хлора

Обвинив боевиков "Джебхат ан-Нусры" в использовании химоружия, Россия разбомбила их позиции в буферной зоне в Идлибе. У 107 жителей Алеппо наблюдаются симптомы удушья.

Государственное сирийское агентство SANA распространило снимки пострадавших в результате химатаки

Государственное сирийское агентство SANA распространило снимки пострадавших в результате химатаки

После предположительного обстрела противниками сирийского президента Башара Асада города Алеппо химическими боеприпасами их позиции в регионе подверглись бомбардировкам. Как сообщил в воскресенье, 25 ноября, Сирийский наблюдательный совет по правам человека, авиаудары по западным предместьям Алеппо поблизости от провинции Идлиб стали первыми на северо-западе Сирии с тех пор, как Россия и Турция договорились в сентябре о создании буферной зоны вдоль линии соприкосновения оппозиции и правительственных войск в этой провинции.

Контекст

Москве поддержка Анкары нужна больше, чем военный успех в сирийской провинции Идлиб. Но соглашение Путина и Эрдогана о демилитаризованной зоне в Идлибе может сорваться, опасаются эксперты. (18.09.2018)

Почему саммит по Сирии в Стамбуле стал успехом и готовы ли США поверить в то, что атаки на Идлиб не будет, рассказал DW спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. (31.10.2018)

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что удары по позициям террористов нанесли российские военно-космические силы. По его словам, в результате авиаударов уничтожены позиции боевиков. По данным российской разведки, исламисты готовились к повторному применению химических боеприпасов. О нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии " связи, отметил Конашенков.

Накануне Россия и власти в Дамаске обвинили боевиков "Джебхат ан-Нусры" в использовании снарядов с хлором при обстреле, в ходе которого пострадали 107 жителей Алеппо. У них наблюдаются симптомы удушья.

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  • Дональд Трамп

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    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке

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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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