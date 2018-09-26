Россия примет ЧМ-2023 по хоккею

Санкт-Петербург в 2023 году примет 87-й чемпионат мира по хоккею. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Соответствующее решение принято на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея, проходящем на Мальте.

В Северной столице специально к этим мероприятиям возведут новый ледовый дворец, рассчитанный на 22 тыс. зрителей.

Кроме того, в этом же году запланирован молодежный чемпионат мира по этому виду спорта в Новосибирске. Там построят новую арену, которая сможет вместить до 10 тыс. зрителей.

Россия стала страной-хозяйкой мирового первенства в восьмой раз. До этого турнир проходил в РФ, в частности, в 2007 и в 2016 годах. Санкт-Петербург принимал ЧМ уже дважды.

В 2024 и 2025 годах первенство, как ожидается, состоится в Чехии и Швеции.

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