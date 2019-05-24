Россия прекратила подачу нефти в Беларусь

В "Белнефтехиме" подтвердили, что поставки прекращены, загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до технологического минимума.
Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Беларуси. Об этом передали в пятницу, 3 января, российские информагентства "Интерфакс-Запад" и РИА "Новости" со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", - сообщил собеседник "Интерфакс-Запад".
По данным агентства, об отсутствии соглашений заявили оба НПЗ - "Нафтан" в Новополоцке Витебской области и Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Гомельской области.
На одном из них подтвердили, что "контрактов на поставку нефти нет".
Источник РИА "Новостей" тоже подтвердил, что "транспортировка в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов" прекращена. "Непрерывные партии" закончились 31 декабря, а с 1 января подача прекратилась, заявил он.
Работа идет на имеющихся запасах
Собеседники агентств отметили, что сейчас НПЗ работают на своих запасах, ситуация остается штатной. На предприятиях считают, что текущие запасы позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.
Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" позднее также подтвердил, что поставки прекращены, загрузка снижена до техминимума. "Сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов", - добавили в пресс-службе.
Москва и Минск не согласовали цены
Москва и Минск в 2019 году не согласовали цены на нефть, тариф на транзит российского сырья через Беларусь, а также размер компенсаций в связи с российским налоговым маневром в нефтяной отрасли, в результате которого белорусские НПЗ понесли потери. Срок действия имеющихся договоров истек 31 декабря. Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 31 декабря 2019 года распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с РФ. Белорусский лидер также постановил в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных, нероссийских, поставщиков. "Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - указал он.
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