 Россия предоставит Кубе кредит на закупку российской военной техники | Новости из Германии о России | DW | 27.10.2018

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Россия

Россия предоставит Кубе кредит на закупку российской военной техники

На 50 млн долларов Куба планирует купить у России бронетанковую технику, вертолеты, запчасти и инструменты для ранее поставленного военного транспорта, пишет "Коммерсант".

Репетиция военного парада в Гаване, апрель 2011 года

Репетиция военного парада в Гаване, апрель 2011 года

Россия предоставит Кубе кредит на сумму более 50 млн долларов для приобретения российской военной техники, сообщает "Коммерсант" в субботу, 27 октября, со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества. По их информации, соответствующая договоренность будет подписана в рамках пакета соглашений на16-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет 29-30 октября в Гаване. 

Контекст

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Российскую делегацию на встрече возглавит вице-премьер Юрий Борисов. В российской федеральной службе военно-технического сотрудничества "Коммерсанту" подтвердили проведение заседания в Гаване, но подробностей не рассказали. В аппарате Борисова заявили, что планируется "утвердить уже согласованный список из 60 инвестпроектов". По словам собеседников "Коммерсанта" в отрасли, распорядительные документы по пакету соглашений в военно-технической сфере уже подписаны.

Бронетанковая техника, вертолеты, запчасти...

На сумму кредита Куба сможет выбрать вооружение в рамках программы технического сотрудничества на 2016–2020 годы, предусматривающей, в частности, военную модернизацию, пишет издание. По словам его источников, речь идет о закупках бронетанковой техники и, предположительно, вертолетов "из наличия Минобороны РФ", а также запчастей, инструментов и принадлежностей для ранее поставленной техники. Одной из составляющих сотрудничества может стать также проект по стрелковому оружию.

Последнее кредитное соглашение РФ и Кубы в военно-технической сфере было заключено в 2009 году и дважды продлевалось. В 2015 году Гавана интересовалась поставками российской военно-морской техники и модернизацией инфраструктуры своей береговой зоны. В 2016 году Москва и Гавана вели переговоры о создании на Кубе дополнительных мощностей по ремонту вертолетов советского и российского производства. Через год глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Куба обратилась с запросом на модернизацию своей техники, и не исключил выполнения работ в кредит.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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Ссылки в интернете

"Коммерсант": РФ предоставит Кубе кредит для военной техники

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ЕС и Куба подписали политическое соглашение  

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