Россия по производительности труда уступает всем странам ОЭСР, кроме Мексики

Производительность труда в России в 2017 году составила 26,5 доллара в час, следует из рейтинга Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),опубликованного в понедельник, 4 февраля. Таким образом, она поднялась до уровня 2014 года, в 2015 и 2016 годы показатель составлял 24,7 доллара в час.

Несмотря на то, что производительность труда в РФ растет, она все еще в разы ниже, чем у развитых стран, и в рейтинге уступает всем странам ОЭСР, кроме Мексики (21,6 доллара в час). Лидеры рейтинга - Ирландия (99,5 доллара в час), Люксембург (98,5), Норвегия (83,1), Бельгия (76,8) и Дания (76,4), далее следуют Австрия и Германия (72,2 доллара в час в обеих странах).

Производительность труда посчитана в рейтинге, как объем ВВП, который вырабатывает каждый работающий житель страны за час работы.

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