Россия построит еще 200 самолетов Sukhoj Superjet 100

Несмотря на катастрофу в аэропорту Шереметьево, унесшую жизни 41 человека, Россия построит не менее 200 самолетов Sukhoj Superjet 100. Об этом в понедельник, 8 июля, в интервью агентству Reuters заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, спрос на первый пассажирский самолет, который был

разработан в России со времен Советского Союза, по-прежнему высок и производственные планы остаются неизменными. "Катастрофа не затронула наших клиентов: ни потенциальных, ни тех, у кого уже есть контракт", - отметил министр. Точных сроков производства 200 машин Мантуров не назвал.

Катастрофа в Шереметьево

Россия выделила на разработку и запуск Sukhoj Superjet 100 в производства два миллиарда долларов, напоминает Reuters. Он эксплуатируется с 2011 года.

Крупным заказчиком самолета остается авиакомпания "Аэрофлот". Несмотря на аварию в Шереметьево, ее руководство решило не отказываться от приобретения 100 новых Sukhoi Superjet-100. Об этом в июне заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. Еще одним заказчиком выступила тайская Thai Airlines, подписавшая контракт на 6 машин.

5 мая пассажирский самолет SSJ 100 "Аэрофлота" выполнял рейс SU1492 Москва - Мурманск, на борту находились 78 человек, в том числе три ребенка и пять членов экипажа. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. При посадке произошло возгорание фюзеляжа. Непосредственно после приземления по трапам эвакуировались 33 пассажира и 4 члена экипажа, все остальные погибли. Приоритетной версией причин трагедии считается ошибка пилотов.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 12:59 Поделиться Как в Германии реагируют на катастрофу лайнера SSJ 100 Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3I1fD Как в Германии реагируют на катастрофу лайнера Sukhoi Superjet 100. DW Новости