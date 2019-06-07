 Россия поставит С-400 Турции уже в июле | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2019

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Россия

Россия поставит С-400 Турции уже в июле

Помощник президента РФ подтвердил, что Москва поставит Турции в июле ракетные комплексы С-400. Ранее планы Турции по приобретению С-400 вызвали резкое недовольство в США.

Российские комплексы С-400 в аннексированном Крыму

Российские комплексы С-400 в аннексированном Крыму

Россия планирует поставить свои системы противоракетной обороны C-400 в Турцию в июле. Об этом во вторник, 11 июля, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Соглашения, достигнутые между Россией и Турцией, своевременно выполняются. Двусторонних проблем нет", - заявил Ушаков. Он также утвердительно ответил на вопрос, будут ли в июле поставлены ракеты класса "земля-воздух". Ранее официальные представители Турции заявляли, что поставки могут начаться уже в июне.

Контекст

Президент Турции Эрдоган в выступлении перед студентами высказал уверенность в том, что США "рано или поздно" возобновят сотрудничество c Анкарой по программе F-35. (19.05.2019)

Вашингтон отказался брать на обучение новых пилотов F-35 из Турции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух сотрудников администрации Трампа. (07.06.2019)

Намерение Анкары закупить системы С-400 вызвало недовольство в Вашингтоне, которые, по мнению США, представляют угрозу американской безопасности. Администрация США пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку.

В качестве последнего срока для отказа от сделки с РФ в Белом доме назвали 31 июля. "Помимо создания угрозы для безопасности таких платформ, как F-35, приобретение Турцией комплексов С-400 воспрепятствует возможности вашей страны развивать или поддерживать сотрудничество с США и в рамках НАТО, приведет к чрезмерной стратегической и экономической зависимости Турции от России и подорвет весьма эффективную оборонную промышленность Турции", - заявил 7 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

В случае осуществления сделки США обещали ввести санкции, которые представляют опасность для турецкой экономики. Несмотря на предостережения и угрозы из Вашингтона, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе вновь заявил, что его правительство не откажется от сделки с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Контекст

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