 Россия отказалась выделить радиочастоты проекту глобального интернета OneWeb | Новости из Германии о России | DW | 29.07.2019

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Россия

Россия отказалась выделить радиочастоты проекту глобального интернета OneWeb

Члены госкомиссии по радиочастотам единогласно выступили против предоставления частот разработчикам глобального спутникового интернета. По мнению ФСБ, проект OneWeb угрожает национальной безопасности России.

Спутники OneWeb перед отправкой на космодром

Спутники OneWeb перед отправкой на космодром

Разработчикам глобального спутникового интернета OneWeb вновь отказали в предоставлении радиочастот для работы в России. О соответствующем решении государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) стало известно в понедельник, 29 июля. Против выделения частот выступили все члены комиссии, заявил изданию "Коммерсант" замминистра связи РФ Олег Иванов.

Роскомнадзор и ФСБ против OneWeb

Создатели OneWeb пытаются получить частоты для работы в России с 2017 года. Против этого весной 2018 года выступил Роскомнадзор. Выделение радиочастот грозит помехами в работе других космических систем, считают в ведомстве.

Контекст

Национальная система покрытия Земли высокоскоростным интернетом - "Эфир" была представлена 22 мая "дочкой" Роскосмоса. Но во время презентации проект подвергли критике. (23.05.2018)

Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер. (27.01.2018)

Кроме того, проект вызывает опасения у Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, OneWeb может угрожать национальной безопасности России. В свою очередь глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская корпорация продолжит сотрудничать с разработчиками OneWeb.

В планах - сотни спутников на орбите

Проект британской телекоммуникационной компании OneWeb LLC подразумевает создание на орбите группировки из нескольких сотен малых спутников, которые должны обеспечить высокоскоростной доступ к интернету и к услугам связи по всему миру.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски российских ракет-носителей со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 годы. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру. Британская компания планирует разместить на орбите к 2021 году более 600 спутников.

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