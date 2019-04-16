 Россия ответит за захват украинских судов в трибунале ООН по морскому праву | Новости из Германии о Европе | DW | 24.04.2019

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Европа

Россия ответит за захват украинских судов в трибунале ООН по морскому праву

Украина добивается от России освобождения военных моряков и кораблей, захваченных в Керченском проливе. Слушания в трибунале ООН по морскому праву назначены на 10-11 мая.

Зал заседаний Международного трибунала ООН по морскому праву

Зал заседаний Международного трибунала ООН по морскому праву

России через четыре с лишним месяца после задержания трех украинских кораблей в Керченском проливе придется отвечать за свои действия перед Международным трибуналом ООН по морскому праву в Гамбурге. Слушания по иску Украины к России назначены на 10-11 мая, сообщил трибунал в среду, 24 апреля.

Украина добивается от России возвращения трех кораблей и освобождения 24 военных моряков. В исковом заявлении также содержится требование к Москве прекратить судебную процедуру в отношении этих украинских граждан.

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Украина при поддержке мирового сообщества прилагает усилия к освобождению 24 моряков со времени их задержания в ноябре. Суд в Москве недавно продлил срок содержания этих украинцев в СИЗО до конца июля.

Вооруженный инцидент в Керченском проливе

Три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское. Украинское руководство считает захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет Украину в нарушении ее государственной границы.

Судьба 24 украинских моряков была одной из важных тем в ходе недавней президентской гонки в Украине. Влиятельный украинский олигарх Игорь Коломойский возложил ответственность за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко, которого он обвинил в том, что тот спровоцировал эту ситуацию и подверг риску жизни украинских моряков.

Владимир Зеленский после победы на президентских выборах 21 апреля заявил, что сделает все возможное, чтобы добиться освобождения этих украинцев. Россия вновь заявила, что судьбу украинских моряков будет решать российский суд.

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