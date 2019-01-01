 Россия не выполнила условия для сохранения статуса РУСАДА | Новости из Германии о России | DW | 01.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Россия не выполнила условия для сохранения статуса РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства "очень разочарован" действиями РФ. В WADA сообщили, что начинают процедуру в отношении РУСАДА, утвержденную исполкомом организации.

Табличка с названием РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что до 31 декабря 2018 года - установленного ранее крайнего срока - не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Соблюдение этого срока было одним из двух условий, предъявленных исполнительным комитетом WADA для сохранения полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), подчеркнули во вторник, 1 января, в пресс-службе всемирного агентства.

Глава WADA "очень разочарован"

"Я очень разочарован, что извлечение данных из бывшей московской лаборатории не было завершено до даты, согласованной исполкомом WADA в сентябре 2018 года", - заявил глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди.

"Начиная с этого момента WADA неустанно сотрудничало с российскими властями, чтобы уложиться в установленный срок, что явно отвечало интересам чистого спорта. Теперь будет инициирован процесс, согласованный исполкомом WADA в сентябре", - предупредил Риди.

Что ждет РУСАДА

Дальнейшая процедура будет выглядеть следующим образом. До конца текущей недели отчет побывавшей в Москве делегации специалистов WADA во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем поступит на рассмотрение Комитета агентства по соответствию антидопинговому кодексу.

На заседании 14-15 января в Монреале доклад и сопроводительные документы будут проанализированы. Затем рекомендации комитета поступят исполкому агентства.

Контекст

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий. (28.12.2018)

Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство - не просто потеря авторитета WADA, но и удар в лицо чистым спортсменам, считает Штефан Нестлер. (20.09.2018)

Если Комитет по соответствию рекомендует лишить РУСАДА членства, а исполнительный комитет WADA согласится с этим, единственным возможным шагом для российского агентства станет обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. После рассмотрения апелляции в CAS будет принято окончательное решение.

Уведомили Колобкова и Гануса

В пресс-службе WADA сообщили, что о начале соответствующей процедуры уведомили министра спорта РФ Павла Колобкова и генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.

Ранее Ганус предупреждал президента РФ Владимира Путина, что если эксперты WADA не получат данные об антидопинговых пробах в требуемые сроки, то это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания.

Восстановление членства РУСАДА 

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить ряд условий, одним из которых является доступ WADA к московской антидопинговой лаборатории к концу 2018 года, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года.

Эксперты WADA не смогли вывезти данные из Москвы

В декабре 2018 года эксперты WADA прибыли в московскую антидопинговую лабораторию, но не смогли извлечь и вывезти ее данные из России. Власти РФ заявили, что "оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством". На предыдущих встречах российская сторона не поднимала этот вопрос, подчеркивалось в заявлении WADA.

Минспорта РФ 29 декабря 2018 года сообщило, что получило письмо главы WADA с предложением ряда вариантов копирования данных лаборатории. Все технические детали согласованы "со Следственным комитетом России", утверждали в министерстве. По словам российского министра спорта Павла Колобкова, обсуждалась дата следующего визита экспертов.

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:53
Now live
02:53 мин

Почему Олимпиада в Южной Корее может пройти без россиян

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление WADA

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Олимпиада в Южной Корее может пройти без россиян  

Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА  

Чем грозит России допинговый скандал?  

Также по теме

Logo Russische Anti-Doping-Agentur (Rusada)

Глава USADA призвал WADA вновь лишить РУСАДА статуса 01.01.2019

Всемирному антидопинговому агентству пора прекратить идти на поводу у российской стороны, заявил Трэвис Тайгарт. Ранее эксперты WADA не смогли вывезти данные антидопинговой лаборатории из Москвы.

WADA Pawel Kolobkow

В Минспорта РФ заявили, что обсуждают с WADA дату нового визита экспертов 29.12.2018

По утверждению российской стороны, WADA предложило Москве варианты копирования данных из антидопинговой лаборатории.

Russland National Anti Doping Agency RUSADA

Всемирное антидопинговое агентство завершило аудит РУСАДА 12.12.2018

Делегация WADA в составе трех человек обследовала помещения Российского антидопингового агентства и изучила методику работы его сотрудников.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Комментарий: Евро - единственная реальная альтернатива доллару  

Артист Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно