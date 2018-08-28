Россия наращивает военную мощь в Сирии перед саммитом с Турцией

Россия быстрыми темпами увеличивает военное присутствие в Сирии перед запланированной на четверг, 5 марта, встречей в Москве между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, организованной на фоне резкого обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило 4 марта агентство Reuters со ссылкой на мониторинг полетов и судоходства в проливе Босфор.

Согласно данным, проанализированным агентством, Россия начала резко наращивать военно-морские и военно-воздушные поставки в Сирию 28 февраля - на следующий день после того, как в результате авиаудара в Идлибе погибли 34 турецких солдата. Эти темпы наращивания военного присутствия РФ в Сирии - самые высокие с октября 2019 года, когда США вывели часть своих войск из этой страны, и Москва поспешила заполнить вакуум, отмечает Reuters.

Пять кораблей за шесть дней

Согласно данным мониторинга, с 28 февраля Россия направила в Сирию пять кораблей в течение шести дней, тогда как обычно в Сирию за неделю отправлялось лишь два российских корабля. Москва объявила об отправке в Сирию фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров", но три других корабля ушли в Сирию без уведомления.

Один из них - "Орск" 2 - десантное судно, способное нести 20 танков, 50 грузовиков или 45 БМП и до 400 военнослужащих. Два других корабля - "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" - десантные суда, способные нести свыше 300 солдат, танки и другую бронетехнику.

Турция отреагировала на этот шаг усилением патрулирования российских кораблей в Босфоре. Российские фрегаты шли в сопровождении трех турецких патрульных катеров и вертолета, тогда как обычно такие корабли эскортируются лишь одним судном береговой охраны.

Воздушные поставки

С 28 февраля в Сирию также прибыли не менее пяти пассажирских и грузовых самолетов министерства обороны РФ. Три из них прибыли в Сирию за один день. За предшествовавшие 18 дней в Сирию было осуществлено еще 12 военных авиарейсов. Это самая высокая российская военно-воздушная активность в Сирии с октября.

Reuters отмечает, что данные мониторинга, находящиеся в широком доступе, дают лишь приблизительное представление о российских военных полетах в Сирию, поскольку не все такие рейсы могут быть отслежены. Агентство приводит слова информированного источника, сказавшего, что действия России имеют целью продемонстрировать Анкаре силу в преддверии саммита между Путиными Эрдоганом.

Тот же источник отметил, что Россия страхуется на тот случай, если саммит окончится провалом, и Турция ограничит доступ России к Босфору и своему воздушному пространству. Действия России по наращиванию военной мощи в Сирии не остались незамеченными в Турции. Один из представителей силовых структур в Анкаре выразил мнение, что эти шаги могут подорвать "позитивную атмосферу" в преддверии турецко-российского саммита.

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