 Россия может иметь больше ракет 9М729, чем считалось ранее | Новости из Германии о Европе | DW | 10.02.2019

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Европа

Россия может иметь больше ракет 9М729, чем считалось ранее

В распоряжении России находится не менее 64 ракет 9М729, пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. США и НАТО считают, что созданием этих ракет Москва нарушила Договор о РСМД.

Компоненты ракеты 9М729

Компоненты ракеты 9М729

В распоряжении России может находиться не менее 64 крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Об этом немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) пишет в воскресенье, 10 февраля, со ссылкой на сотрудников неназванной спецслужбы одной из западных стран.

По информации издания, ракеты имеются не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и в Камышлове Свердловской области, но также в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе. США впервые сообщили союзникам по Североатлантическому альянсу о предполагаемом наличии ракет в Шуе во второй половине 2018 года.

В каждом из батальонов есть не менее четырех пусковых установок. На каждой из них можно разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные.

Контекст

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В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 2 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент России Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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    Автор: Михаил Бушуев


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