 Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за испытаний ракеты в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2019

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Мир

Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за испытаний ракеты в США

Открытое заседание Совета Безопасности должно состояться уже в четверг или в пятницу. Россия и Китай обеспокоены ситуацией в сфере безопасности в связи с действиями США после выхода из ДРСМД.

Здание ООН в Нью-Йорке

Здание ООН в Нью-Йорке

Россия и Китай вечером во вторник, 20 августа, запросили внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с проведением в США испытаний новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с утратившим силу Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы запросили сегодня вместе с Китаем заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия", - сказал в интервью "Интерфаксу" исполняющий обязанности постоянного представитель России в ООН Дмитрий Полянский.

Контекст

Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование 2 августа. DW - об опасениях Германии и возможных ответных мерах Запада. (02.08.2019)

Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным. (02.08.2019)

Он сообщил, что открытое заседание Совбеза запланировано на 22 августа в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск). В то же время агентство dpa, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает, что заседание Совбеза состоится 22 или 23 августа.

Угроза новой гонки вооружений

Министерство обороны США 19 августа сообщило об испытании новой ракеты среднего радиуса действия. Она была запущена с острова Сан-Николас возле побережья Калифорнии. Это первое испытание ракеты подобного типа после выхода США из ДРСМД.

Россия и Китай резко раскритиковали действия США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проведенные испытания доказательством того, что США планировали разорвать ДРСМД уже давно. Китай выразил обеспокоенность угрозой нового витка гонки вооружений.

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    Автор: Михаил Бушуев


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