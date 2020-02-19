 Россия заняла шестое место в глобальном индексе милитаризации | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.02.2020

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Мир

Россия заняла шестое место в глобальном индексе милитаризации

Возглавил ежегодный рейтинг стран по численности армии, объему военных трат относительно ВВП и другим показателям военизированности Израиль.

Военный парад на Красной площади в Москве

Боннский международный центр конверсии (BICC) представил в среду, 19 февраля, ежегодный глобальный индекс милитаризации. Общая тенденция - рост уровня военной активности, оборонных расходов, количества конфликтов в мире. Первое место уже традиционно занимает Израиль, где при населении около 9 млн человек, численность вооруженных сил составила 169 тысяч военнослужащих и 465 тысяч резервистов. Военные расходы составляют 4,3 процента ВВП.

За Израилем на втором месте следует Сингапур, а за ним - Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан. Все страны, кроме Азербайджана, сохранили свое место в первой десятке (шесть из них - европейские). Азербайджана по уровню милитаризации поднялся с 12-го до 10-го места. 

Общая милитаризация Европы растет из-за страха перед Россией

Россию (6 место) авторы доклада Макс Мутшлер (Max Mutschler) и Мариус Балес (Marius Bales)  отмечают отдельно во вступлении как страну, которая по-прежнему обладает одним из крупнейших военных потенциалов в мире и за последние несколько лет модернизировала военную технику и улучшила свои оборонные технологические возможности. При этом указывается, что с 2016 по 2018 годы военные расходы РФ сократились с 82,6 млрд долларов до 64,2 млрд долларов (так же как и их доля в ВВП с 5,5 до 3,9 процента). Авторы исследования предполагают, что причина - в сложной экономической ситуации в России и санкциях Запада.

Контекст

Страны НАТО в Европе, прежде всего страны Балтии и Восточной Европы, тем временем начали масштабные долгосрочные программы вооружения, что авторы индекса связывают в первую очередь с напряжением в отношениях с Россией и конфликтом в Украине. Военные расходы Литвы (26 место с 32-го) и Латвии (44 место с 73-го) выросли за год с 1,7 до 2,0% ВВП. С начала конфликта в Донбассе продолжается и милитаризация Украины, чей военный бюджет в 2019 году вырос на 21% до 4,4 млрд. долларов. Частично милитаризацию Европы также связывают с давлением президента США Дональда Трампа на партнеров по НАТО.

Индекс рассматривает данные 154 государства мира по нескольким показателям

Авторы индекса оценивают численность армии, численность населения, военные расходы и их соотношение с ВВП страны, общий уровень экономического развития и государственного управления. Например, США оказались на 31 позиции, хотя ни одна страна не тратит на своих военных столько денег, сколько США (более 633 млрд долларов в 2018 году), и это составляет лишь 3,2% ВВП.

Германия, которая занимает по объему военных расходов восьмое место в мире (49,5 млрд  долларов, 1,2% ВВП), из-за общего значительного объема экономики занимает в индексе милитаризации только 97 место. Авторы доклада отмечают, что в 2020 году военные расходы Германии будут больше, но траты в основном будут связаны с зарубежными операциями бундесвера.

Все страны Ближнего и Среднего Востока характеризуются высокой степенью милитаризации. За исключением Ирака, все они входят в топ-30 индекса. Как и в предыдущие годы, Азию возглавляет Сингапур (2 место в общем рейтинге), а в абсолютных цифрах Китай (94 место) инвестирует больше всего средств в свои вооруженные силы в регионе.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

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    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека альянса Геттемюллер в Conflict Zone

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Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии.  

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